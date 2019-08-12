【SOGO母企】利福國際中期多賺45%　銅鑼灣店銷售收入減4.8%

經營崇光百貨（SOGO）的利福國際（1212）發放6月底止中期業績，純利按年升44.8%，至12.86億元，主要由於回顧期間錄得正投資收入4.27億元，而去年同期錄得投資虧損5,620萬元。

每股盈利0.856元，升54.5%；派中期息30港仙，升1.7%。

期內，營業額微跌1.8%，至21.03億元。集團按營業額計算之毛利率維持穩定於約 74%，而2018年同期則為73.6%。營業額下跌，主要是由於直接銷售減少約2.8%，而來自特許櫃銷售的佣金收入則下跌約2.4%。

銅鑼灣收入跌4.8% 尖沙咀升9.5%

銅鑼灣崇光於期內的銷售收入錄得4.8%的跌幅，整體客流量減少3.7%，平均每宗交易額維持穩定於910元。六月的反引渡示威活動亦為該店客流量及銷售收益減少的部分原因。

尖沙咀崇光期內銷售收入增加9.5%。化妝品及護膚產品繼續為尖沙咀崇光的主要增長動力，銷售額於回顧期內增加14.3%。

人民幣疲弱壓抑內地遊客消費

公司回顧上半年零售市場，雖然訪港旅客增加13.9%至3490萬人次，內地遊客錄16.4%增幅，但人民幣疲弱，壓抑內地遊客的消費，並認為環球經濟不明朗因素及政治動盪打擊消費者情緒，零售支出減少。

香港政治社會持續不穩將進一步損害本地經濟

展望未來，公司指，中美貿易局勢持續緊張及經濟不明朗加劇，對香港經濟造成挑戰，香港政治社會持續不穩，將進一步損害本地經濟，影響消費者意欲，打擊物業及股票市場的投資者情緒。

此外，預計中國貨幣將持續疲弱，亦將壓抑訪港旅客人數及中國遊客於本港消費。儘管如此，集團作為擁有優越的品牌認受性及忠誠客戶群的知名百貨店營運商，將致力透過於不斷優化購物環境下，為顧客提供一系列吸引產品及服務。

利福中國按年多賺8%

此外旗下利福中國（2136）中期多賺7.9%至1.9億元人民幣，不派中期息。

利福中國指出，期內收入減少1.1%至6.03億元人民幣，惟指出上海久光化妝護膚品銷售額按年增加21.3%。