人行：7月新增人民幣貸款1.06萬億　 M2按年增8.1%

7月份人民幣貸款增加1.06萬億元，同比少增3,975億元。分部門看，住戶部門貸款增加5,112億元，其中，短期貸款增加695億元，中長期貸款增加4,417億元。

中國央行官方微信公眾號發佈資料顯示，7月末，廣義貨幣（M2）餘額191.94萬億元人民幣，同比增長8.1%，增速比上月末和上年同期均低0.4個百分點；狹義貨幣（M1）餘額55.3萬億元，同比增長3.1%，增速分別比上月末和上年同期低1.3個和2個百分點；流通中貨幣（M0）餘額7.27萬億元，同比增長4.5%。當月淨投放現金108億元。

7月末，本外幣貸款餘額152.58萬億元，同比增長11.9%。月末人民幣貸款餘額147.02萬億元，同比增長12.6%，增速分別比上月末和上年同期低0.4個和0.6個百分點。

7月人民幣貸款增量中，非金融企業及機關團體貸款增加2,974億元，其中，短期貸款減少2,195億元，中長期貸款增加3,678億元，票據融資增加1,284億元；非銀行業金融機構貸款增加2,328億元。

7月末，本外幣存款餘額193.34萬億元，同比增長7.8%。月末人民幣存款餘額188.21萬億元，同比增長8.1%，增速分別比上月末和上年同期低0.3個和0.4個百分點。

7月份人民幣存款增加6,420億元，同比少增3,867億元。其中，住戶存款減少1,032億元，非金融企業存款減少1.39萬億元，財政性存款增加8,091億元，非銀行業金融機構存款增加1.34萬億元。



7月份同業拆借加權平均利率為2.08%，比上月高0.38個百分點，比上年同期低0.39個百分點；質押式回購加權平均利率為2.15%，比上月高0.41個百分點，比上年同期低0.28個百分點。