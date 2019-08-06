美國將中國列為匯率操縱國 中國央行被針對

在中美貿易戰升級的背景下，人民幣兑美元匯率破7，美國總統特朗普稱，這是匯率操縱行為。美國財政部隨後將中國列為貨幣操縱國。

美財政部將中國列為貨幣操縱國

美國財政部8月5日在其官方網站發表聲明，宣布將中國列為匯率操縱國。以下是聲明全文：

1988年《綜合貿易與競爭法》要求財政部長分析其他國家的匯率政策。根據該法第3004條款，財政部長必須「思考各國是否操縱他們的貨幣兑美元的匯率以期阻止收支平衡的有效調整或在國際貿易中獲得不公平的競爭優勢」。

在特朗普（Donald Trump）總統的支持下，財政部長姆努欽（Steven Mnuchin）今日做出了中國為匯率操縱國的決定。

因為這一決定，財政部長姆努欽將與國際貨幣基金組織（IMF）一道消除中國最新的舉動造成的不公平的競爭優勢。美國財政部將中國列為匯率操縱國。

正如最近提交給國會的關於美國主要貿易伙伴的宏觀經濟和外匯政策的報告(簡稱「外匯報告」)所指出的，中國長期以來一直通過對外匯市場的長期大規模干預，為被低估的貨幣提供便利。最近幾天，中國已採取具體措施讓人民幣貶值，同時保持了大量外匯儲備，儘管中國過去曾積極使用過此類工具。這些行動的背景和中國市場穩定理論的不合理性，證實了中國貨幣貶值的目的是在國際貿易中獲得不公平的競爭優勢。

中國當局承認對人民幣匯率擁有充分的控制。中國人民銀行今天在一份聲明表示，它「積累了豐富的經驗和政策工具，並將繼續創新和豐富調控工具箱，針對外匯市場，能出現的正反饋行為，要採取必要的、有針對性的措施。」這是中國央行公開承認，它擁有操縱人民幣的廣泛經驗，並仍準備繼續這樣做。

這種做法也違反了中國在G20峰會上做出的不讓人民幣競爭性貶值的承諾。正如「外匯報告」所強調的，美國財政部高度重視中國遵守G20的承諾，即不進行競爭性貶值，不以競爭性目的為目標操縱人民幣匯率。財政部繼續敦促中國提高匯率和外匯儲備管理業務的透明度和目標。

人民幣匯率破7 特朗普痛批

據悉，北京時間8月5日上午9時16分左右，離岸美元兑人民幣跌破7關口，最高報7.0392。到了9時32分左右，在岸人民幣兑美元匯率也跌破7關口，最高報7.0262。同時，8月5日人民幣兑美元中間價跌破6.9關口，為2018年12月以來首次。而7一直被業內人士認為是一道重要的心理防線。

對於人民幣匯率破7，中國人民銀行第一時間發表聲明回應說，受單邊主義和貿易保護主義措施及對中國加徵關税預期等影響，今日人民幣對美元匯率有所貶值，突破了7元，但人民幣對一籃子貨幣繼續保持穩定和強勢，這是市場供求和國際匯市波動的反映。

聲明還說，近年來在應對匯率波動過程中，人民銀行積累了豐富的經驗和政策工具，並將繼續創新和豐富調控工具箱，針對外匯市場可能出現的正反饋行為，要採取必要的、有針對性的措施，堅決打擊短期投機炒作，維護外匯市場平穩運行，穩定市場預期。

中國人民銀行行長易綱也回應說，近期，國際經濟形勢和貿易摩擦出現了一些新的情況，市場預期也隨之發生了一些變化。受此影響，8月以來許多貨幣對美元出現了貶值，人民幣匯率也受到了一定程度的影響，這個波動是市場驅動和決定的。

易綱還承諾，中國作為一個負責任的大國，會恪守歷次G20領導人峰會關於匯率問題的承諾精神，堅持市場決定的匯率制度，不搞競爭性貶值，不將匯率用於競爭性目的，也不會將匯率作為工具來應對貿易爭端等外部擾動。

但是美國總統特朗普8月5日在推特（Twitter）上說，這是匯率操縱行為，是嚴重的違規，將會大大地削弱中國。在貿易戰的過程中，特朗普多次批評中國讓人民幣貶值，以抵消關税的影響。

值得一提的是，北京這次讓人民幣貶值正值中美貿易戰升級之際。由於對中美談判的進度感到不滿，特朗普8月1日宣布，將於9月1日再對另外3,000億美元的中國商品徵收10%的關税。彭博社報道稱，中國正在釋放信號表明，它準備好採取強硬手段。