工銀國際唱淡國泰　予「強烈賣出」評級　目標價僅6元

香港經濟衰退風險升溫，加上捲入《逃犯條例》修訂引發的示威浪潮之中，國泰股價繼昨日失守10元之後，今日﹙13日﹚一度瀉逾半成低見9.27元，收市報9.55元，跌2.6%，創10年新低。

不過，有大行認為，國泰股價可能低處未見低。工銀國際今日發表報告指，國泰估值溢價已缺乏基礎，並給予「強烈賣出」評級，目標價僅6元，較今日收市價折讓高達37%。

工銀國際目標價 低於「海嘯價」

翻查彭博終端機，自2007年次按危機爆發引起全球金融海嘯以來，國泰收市價於2009年9月初最低見6.98元。換言之，工銀國際的目標價較「海嘯價」還要低。

另外，工銀國際評級及目標價亦低於其他大行。據彭博終端機數據，72%大行給予國泰「買入」的評級，27.8%給予「持有」評級，未有行給予「賣出」評級。至於目標價，則介乎17.5至10.8元，平均目標價為13.67元。

工銀國際預計，民航局的風險警示將嚴重削弱國泰航空的品牌認可度。﹙資料圖片﹚

品牌認可度遭削弱

工銀國際預計，民航局的風險警示，而不成功的危機管理，將嚴重削弱國泰航空的品牌認可度。該行稱，儘管內地航線僅佔國泰航空2019年上半年可利用座位公里數的7%左右，但其大部分國際航線均需要經過內地領空並受到上述監管。

中國民航局早前宣布，自8月11日起，國泰航空必須向內地運行合格審定機構報送所有飛往內地和飛越內地領空的機組人員身份資訊，未經審核通過，航班將不予接收。工銀國際認為這將給國泰的品牌形象帶來無法彌補的損傷，特別是對於內地旅客這一對於其增長日益重要的業務來源而言。

工銀國際認為，國泰航空明顯缺乏次級航空樞紐和關注城市，並過度依賴香港樞紐。﹙資料圖片﹚

過度依賴香港樞紐

另外，報告又指，預計未來三年國泰業績將受到香港社會秩序惡化，以及中美貿易爭端的嚴重拖累。與東南亞的其他主流航空公司相比，國泰航空明顯缺乏次級航空樞紐和關注城市。這使其成長和盈利能力均對香港作為國際航空樞紐的競爭力存在不健康的嚴重依賴。

工銀國際預計，隨著香港社會動盪的持續、中美貿易爭端的升級和人民幣匯率的走弱，香港的國際航空樞紐地位將受到沉重打擊，航空運量在 2019 年和 2020 年將出現下降，並在更長時間內面臨較高的不確定性。由於國泰航空對於香港樞紐的過度依賴，這將不可避免地對其經營業績帶來巨大的威脅。

工銀國際指，國泰航空並無管理廉航的經驗，其商業策略也同香港快運大 相徑庭。﹙資料圖片﹚

購香港快運存較高風險

工銀國際又認為，國泰航空近期完成收購香港快運，存在較高的風險。首先，這將進一步提升其對於香港樞紐的依賴度。第二，香港快運的航線同國泰航空和國泰港龍航空存在顯著重疊，該行預計在未來三年內，國泰航空可能將重複其在2006年收購港龍航空之後採取的商業策略，對香港快運的航線進行大幅削減，並對後者的員工進行大規模裁減。

然而，工銀國際指，有關做法將從根本上改變香港快運自身較為成功的商業模式，並將為國泰航空集團整體進一步增加不確定性。此外，國泰航空並無管理廉航的經驗，其商業策略也同香港快運大相徑庭。收購香港快運，可能將為國泰航空集團作為優質航空的市場定位帶來一 定隱憂，特別是對於美譽度已經在下降的國泰港龍品牌而言 。