【逃犯條例】國泰禁員工參與違法活動　內部電郵：違者或遭解僱

《逃犯條例》修訂一事越演越烈。國泰航空（Cathay Pacific）今日更發出內部電郵，表示公司「零容忍」任何違法活動，並要求全體員工均須遵守法律，因此所有支持和參與非法示威的員工將會面臨嚴重紀律處分，包括被解僱。

今（12日）國泰行政總裁何杲（Rupert Hogg）向員工發出內部電郵，表示全體上下均須遵守法律，公司「零容忍」任何違法活動，所有支持和參與非法示威的員工將會面臨嚴重紀律處分，包括被解僱。（資料圖片）

國泰行政總裁何杲（Rupert Hogg）今日（8月12日）向員工發出內部電郵，表示全體上下均須遵守法律，公司「零容忍」任何違法活動，所有支持和參與非法示威的員工將會面臨嚴重紀律處分，包括被解僱。此電郵又提醒，公司設有行為守則，包括員工如何處理公司機密及使用社交媒體的指引。何杲強調，公司近日有員工公開機密商業資訊，此行為完全不能接受。

最後，他又提醒員工於工時外的言行亦會顯著影響公司形象。由於行業性質和國泰良好聲譽，員工的行為會引起關注並被認為是代表公司立埸，所以員工不得於社交媒體公開同事私隱，或上載會構成欺凌、騷擾或使公司蒙羞的資訊。同時，他亦表示對兩個月以來同事的專業精神和謹守崗位非常感動。

國泰航空CEO向全體員工發出電郵的內容（按圖了解）：

已解僱兩名機師

其實早於8月10日時，國泰航空表示已藉行為不當為原因解僱兩名泄露航班旅客信息的機組人員，而在7月28日中上環衝突中被控暴動罪的一名機師，公司亦根據其內部機師飛行職務的標準程序，自7月30日起沒有向他安排任何飛行職務。

上周四（8月9日），中國民航局向國泰航空發出警示，指由於有飛行人員參與暴力衝擊被控暴動卻未被禁飛，以及惡意泄露航班旅客信息等事件，顯示國泰存在安全風險隱患，因此向它發出重大航空安全風險警示，並提出三項需國泰遵守的要求。（資料圖片）

今日第二次發電郵

今日（12日）有人發起「警察還眼」機場集會，機場與出入境大堂於下午兩時已逼滿了人；下午四時三分，機場宣佈今天所有航班取消；下半四時半，機管局宣佈，今天所有航班登記服務暫停，機場快綫的預辦登機手續亦已暫停。

由於機場集會和所有航班取消，國泰於下午四時七分亦再度向全體員工發出內部電郵，指所有離境航班已取消，要求所有機組人員都應該留在家中直至午夜。電郵亦提醒員工未來數天都要持續檢查更表，以了解最新情況。

有市民於今日發起在機場舉行集會，獲近萬人到場支持。（資料圖片/方家遠攝）

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