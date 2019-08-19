華僑銀行稱港人開設離岸戶口查詢增加　惟無資金外流迹象

《逃犯條例》引發的示威衝突尚未平息，港股近日跌勢不止，有報道指除了移民查詢大增，不少本地富豪亦計劃「走資」。新加坡華僑銀行（OCBC）行政總裁錢乃驥表示，該行接獲的離岸戶口查詢確有增加，但未見客戶有明顯轉移財富的趨勢。

料中長期無損香港競爭力

錢乃驥出席簡報會時指，近日事態對香港經濟難免帶來短期影響，但中長線而言，由於香港的獨特競爭力，以及港人獨有的國際視野及經驗，相信本港國際金融中心及貿易樞紐的地位不會受到動搖。他又指，雖然該行私人銀行業務接獲與開設離岸戶口相關的查詢有所增加，但實際開戶數字未有大幅異動，亦未見資金流出香港。

此外，中美貿易戰持續困擾環球經濟，而華僑銀行總部所在的新加坡，第二季GDP更錄得3.3%倒退。錢乃驥表示，該行貸款增長自去年第四季開始放緩，剛過去的第二季亦僅錄4%按年增長，估計今年全年亦只有4至5%左右的中單位數增長。至於香港及大中華區市場，他認為該行的市場佔有率較低，增長空間充足，今年貸款增長有望繼續跑贏集團整體。

錢乃驥表示，相信近期的社會衝突長遠不會削減香港的競爭力。（文顥宗攝）

大中華區業務現佔19%

華僑銀行於2014年斥資逾380億元全購永亨銀行，並更名為華僑永亨。錢永驥介紹指，收購永亨5年以來，華僑銀行的大中華區業務發展迅速，佔集團盈利比重由2013至的6%，增至去年的19%，營業利潤由4.76億元（新加坡元‧下同）增至16.28億元，而覆蓋城市亦由11個增至17個。

針對大灣區發展，錢永驥稱集團已設定目標，期望於2023年前將區內除稅前利潤由去年的6.05億增至10億元，員工人數則由3,600名增至4,200名。他認為，該行於馬來西亞、泰國及越南均有分行部署，可協助內地企業轉移生產線至當地，而該行於東南亞的經驗亦勝過不少中資銀行。