【經濟轉差】林鄭：香港經濟正受外憂內患　風險不會短期消失

特首林鄭月娥今日聯同財政司司長陳茂波以及一眾官員與本地商會、銀行等代會共33位開會，對香港經濟情況進行交流。林鄭月娥召開記者會表示，有出席代表對香港情況的政治爭執、經濟逆轉表示擔憂。

林鄭月娥又指，香港經濟情況正處於外憂內患，外有中美貿易戰影響，內有最近政治紛爭所影響，認為香港不能夠亂，不想看到大家珍惜的香港變成這樣。明言經濟風險不會短期消失，相信未來經濟下行快，較沙士及金融風暴嚴峻，要漫長時間復原。

下星期二將恢復行政會議

她又提到，香港形象已經受損，未來要重新推廣香港。對於成立獨立調查委員會一事，林鄭重申，不認同成立針對警務工作的委員會，因為現已有監警會，監警會除處理警員投訴，會審視示威衝突事件。若示威者採取暴力行為，會依法辦事以及拘捕，有需要會交由法庭處理。

她亦表示，廣大市民對政府不滿，不等於可縱容暴力，不等於可以傷害香港，呼籲大眾停止暴力行為，必須要停止廣泛性在香港出現的暴力行為，堵塞交通，破壞公共設施等。她亦決定下星期二（13日）將恢復行政會議，將繼續成來自己重要的顧問。

林鄭月娥明言，相信未來香港經濟下行快，較沙士及金融風暴嚴峻。（盧翊銘攝）

陳茂波：未來要保就業、撐企業

財政司司長陳茂波又指，由於最近的事件，零售及餐飲大受打擊，政府要保就業、撐企業，未來加推中小企支援措施。未來經濟下行風險大，主要研究撐企業保就業，助市民在經歷經濟困難時有信心，主要是中小企。

中小企商會代表則表示，香港超過95%是中小企，有的會員表示生意跌超過30%，而且有部分員工要減薪，明言情況惡化恐出現倒閉潮。零售業代表關伯明則表示，零售生意經營困難，料7月有高單位數跌幅，更估計8月有雙位數跌幅。