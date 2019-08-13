【逃犯條例】太古﹕支持政府止暴制亂　譴責非法活動及暴力行為

在過去兩個月，反「逃犯條例」修訂引發連串示威事件，期間爆發多場衝突，造成多名市民受傷等流血場面。多個商會及上市公司，先後發出聲明，明言反對暴力，先有新鴻基地產（0016），最新一間為太古（0019）。

太古於聲明內指出，支持政府及警方止暴制亂，譴責非法活動及暴力行為；又指出要恢復安寧，維護香港繁榮穩定。

同時指出作為國泰航空（0293）的最大股東，全力支持國泰航空嚴格執行中國民用航空局關於確保航空安全的所有指示，以及對非法活動採取零容忍態度。

太古集團聲明如下﹕

太古以香港為家。我們一貫堅決支持香港的發展，對香港的承諾始終堅定不移。我們支持中央政府鼓勵香港通過積極融入粵港澳大灣區建設，打造充滿活力城市的願景，從而為香港市民和商界帶來繁榮和發展機遇。太古正通過在香港以至全國範圍內的、跨行業的多項投資發展計劃，助力於這一願景的實現。

太古對近期發生在香港的暴力和破壞活動深表憂慮。我們堅決支持香港特區政府、行政長官和香港警方在止暴制亂、恢復法律秩序所做出的不懈努力。我們譴責一切挑戰「一國兩制」原則和《基本法》權威的非法活動和暴力行為。法治是香港經濟繁榮和人民安居樂業的基石。我們務必立即行動起來，反對暴力，恢復安寧，維護香港的繁榮穩定。

此外，作為國泰航空的最大股東，我們全力支持國泰航空嚴格執行中國民用航空局關於確保航空安全的所有指示，以及對非法活動採取零容忍態度。