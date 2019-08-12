【逃犯條例】吳光正：示威者與中央爭權　全國工商聯指港外憂內患

九龍倉集團首席顧問吳光正今日（12日）於多份報章撰文，直指反修例已「game over（完結）」，現時的五項訴求運動「只是讓人感到是『偽裝』以反修例『過氣』的『旗幟』，去爭取『佔中』失敗未能得到的東西、為爭取《基本法》以外的東西鋪路」，批評是與中央爭權，改《基本法》，改「八三一」定案，逼出政改使反對派能掌控立法會。 全國工商聯今日亦於報章刊登「給香港市民的信」，指持續亂局已經令香港經濟陷入外憂內患的境地，希望市民同心「止暴制亂」。聯署其中一名副主席為全國政協常委、恒基地產主席兼董事總經理李家傑。

全國工商聯信件以「給香港市民的一封信」為題，聯署人包括李家傑；全國政協委員、遠東發展主席兼行政總裁邱達昌、港區人大代表、禹洲集團董事局主席林龍安、中華總商會副會長楊華勇等。

吳光正：所有人都知道「送中條例『已死』」

吳光正以「後反送中，出師無名，五求運動，無中生有」在多份報章撰文，全文約2500字。他直言「反送中」的訴求是這次運動的大樹，這唯一的大訴求已獲得政府於7月9日接納了，「這政題大樹已倒」，強調「你滿不滿意『壽終正寢』這四個字也好，所有人都知道送中條例『已死』」，坦言今時、將來的特首也不會再重提，政治代價太大，認為再爭拗它「死與未死」已沒有任何意義。

他直指反修例已「game over（完結）」，現時的五項訴求運動（五求運動）「只是讓人感到是『偽裝』以反修例『過氣』的『旗幟』，去爭取『佔中』失敗未能得到的東西、為爭取《基本法》以外的東西鋪路」，批評是與中央爭權，改《基本法》，改「八三一」定案，逼出政改使反對派能掌控立法會，「這些才是現在仍不收手的陰謀和最終目標！」

他又稱，反修例「主菜」已完，光復革命者想「延續」運動，只能利用一些「無中生有」的手段及劇本，創造新平台，當中最容易就是針對警察與其家屬子女，認為他們是「無中生有」之「五求運動」的「受害者」之一。

最後他認為特首林鄭月娥「沒有甚麼原罪，也沒有出賣香港」，林鄭已定死了此法案，接受了訴求，況且每年不少立法會方案提出，有通過有不通過，時有發生，是政治常態，認為林鄭月娥從沒有私心，「是百分之百香港兒女，無功也有勞」，應該支持她依法施政。

香港資深傳媒人員聯誼會亦於報章刊登廣告，呼籲全港市民團結，向暴力說不；支持政府及警隊迅速果斷止暴制亂，更點名香港電台作為公營電台，「立場偏頗，公然反對特區政府，美化暴亂」，更盼主管當局予以正視及糾正。

全國工商聯：對港被破壞心如刀割

至於全國工商聯信件以「給香港市民的一封信」為題，聯署人包括李家傑；全國政協委員、遠東發展主席兼行政總裁邱達昌、港區人大代表、禹洲集團董事局主席林龍安、中華總商會副會長楊華勇等。

信件指出，最近兩個月的亂局，令香港由引以為傲的國際金融中心、世界旅遊都會、全球安全城市，一步一步陷入動亂、暴力及危險的局面，情況令人痛心，認為持續的亂局已經令香港經濟陷入外憂內患的境地，「作為工商界的代表，我們憂心如焚，如果經濟垮了，需要的是漫長的重建和恢復，失去的不是幾個月，而將是整整一代人甚至幾代人的發展」。

信中又稱，同為香港人對香港被破壞感到心如刀割，「我們都有責任維護這個家，不要讓盡忠職守的警察和無辜不幸的市民再受傷了！暴力必須馬上停止！社會必須恢復安寧！」

香港資深傳媒人員聯誼會：香港電台「美化暴亂」

另外，香港資深傳媒人員聯誼會亦於報章刊登廣告，呼籲全港市民團結，向暴力說不；支持政府及警隊迅速果斷止暴制亂，更點名香港電台作為公營電台，「立場偏頗，公然反對特區政府，美化暴亂」，更盼主管當局予以正視及糾正。

《香港01》就此向香港電台查詢，對相關批評的評論。