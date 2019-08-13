萬洲：若下半年豬價上升　不排除第4季加價　不排除在內地作併購

萬洲國際（0288）旗下雙匯發展總裁馬相傑在業績記者會表示，上半年公司利潤下降，主要因為期內成本上漲，公司透過調整產品結構，控制成本，內部管理等節省成本，料下半年可陸續見效，他強調控制成本並不需靠裁員。他又說，上半年因成本上升，肉製品共調價3次，目前未有下一次調價計劃，若下半年豬價明顯上升，不排除第4季有機會調價。

他又說，雙匯屠宰量大，但在中國市場佔比仍十分細，行業集中度與美國有很大差距，若行業集中度提升，有助提升管理，現時內地生豬養殖及屠宰業均被低估，相信會出現擴張及兼併的機會，會視乎發展戰略，不排除進行併購或自行擴大養殖或屠宰規模。

美國業務將發掘新出口市場 應對關稅

美國業務方面，史密斯菲爾德食品公司首席財務官Glenn T. Nunziata指出，貿易戰對公司出口至中國有影響，當中規模會因應中美豬價差異而浮動，關稅對盈利能力造成一定影響，公司會繼續發掘新出口市場應對，將豬肉出口至其他國家。

另外，他指公司將在美國推植物性蛋白產品，首階段推出八款產品，料最快9月底前上架，他認為相關市場具空間，相對行業針對漢堡市場，公司產品主要針對零售渠道，除肉丸外，亦有早餐肉及漢堡等產品，估計利潤水平可貼近高端產品，但估計未來一至兩年相關業務規模不會太大。