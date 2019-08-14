港交所上半年多賺3%至52.05億元　派中期息3.72元增2%

港交所（0388）公布2019年中期業績，上半年股東應佔溢利按年升3%，至52.05億元；每股基本盈利4.16元，派中期股息3.72元，升2%。

上半年，收入及其他收益按年上升5%，至85.78億元，主要由於投資收益淨額增長，包括集體投資計劃的公平值收益及利息收入增加，以及來自滬深港通的收入及其他收益創半年度新高紀錄，超過了現貨市場成交額減少令交易及結算費收入下降的影響。

營運支出較去年同期增加 2%，源自僱員費用及資訊技術支出的增幅，但就租賃採用新會計準則令樓宇支出減少，抵銷了部分增幅。

EBITDA利潤率為77%，與去年同期相同，但較2018年全年數字增加3%。

史美倫：香港社會動盪影響市場方向

港交所主席史美倫指，中美貿易摩擦及環球經濟增長步伐放緩的背景下，2019 年上半年環球市場持續波動，多項不明朗因素，包括美國利率前景、英國有可能無協議脫歐、地緣政治特別是中東地區的緊張局勢加劇，以及近期香港社會動盪，繼續影響着市場方向。

面對着這更具挑戰性的環境，2019 年上半年香港證券市場平均每日成交金額（979 億元）及衍生產品市場期貨及期權交易平均每日成交合約張數（1,180,169 張）分別較去年同期下跌 23%及 4%。

首六個月IPO集資總額達718億元，按年增長39%，惟新上市申請宗數下跌，而撤回上市申請個案亦有所增加。LME的收費交易金屬合約的平均每日成交量下跌 6%。

史美倫指，正探討制定措施進一步優化首次公開招股流程，以提升旗下市場持續競爭力。