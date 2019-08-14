聯通料全年5G資本開支為80億元人民幣　將興建逾4萬個相關基站

中國聯通（0762）公布中期業績，EBITDA為495.07億元（人民幣‧下同），按年升8.4%，董事長兼首席執行官王曉初指，上半年資本開支為220億元，預計全年有關額度定在580億元，而5G資本開支定在80億元。強調派息水平與公司利潤相關，料資本開支的影響不大。

他提到，明年是5G商用技術的投資期，公司將謀求合作，要與合作方簽下協議後，才會更多指引可公布。暫時有兩套方案，分別是與中電信（0728）合作，或者與中移動（0941）進行合作，與中電信合作的計劃是「共建、共享」，而與中移動洽商方向則利用漫遊方式，集團會在合約簽訂後及時公布。

料今年興建逾4萬個5G基站

對於上半年整體ARPU下跌，王曉初指，受到政府的「提速降費」政策影響，如政府去年要求取消數據漫遊費用，亦要求降價3成，但今年只要求降價兩成，所以預期今年下半年情況向好。王曉初又指，集團已對一些非理性價格套餐規範，推動ARPU回升，而7月份ARPU亦提升0.9元。

他又指，今年4月已於「北上廣深」啟動5G試商用，未來會在14個城市進行測試，今年預期將興建逾4萬個5G基站。暫時仍未確定5G的收費水平，而現時以5G流量包為主的過渡性收費政策，相關ARPU為190元以上。