多國數據不佳為經濟危機預警　美股大跌道指跌逾800點

美國三大指數在周三（14日）全面低收，道指跌800.49點，報25479.42點；標普500指數跌85.72點，報2840.60點；納指跌242.42點，報7773.94點。

8月14日出爐的亞歐經濟數據疲軟，令投資者擔憂全球增長放緩。

德國公佈的數據顯示該國2019年第二季度經濟萎縮0.1%，這是該國經濟自2018年第三季度以來第二次出現下滑。全球製造業疲軟以及英國脫歐的不確定性因素使這個歐洲最大經濟體受到拖累。

7月份英國通脹意外加速上升，CPI按年增長2.1%，高於英倫銀行2%的目標水平。歐元區第二季度GDP按季增長0.2%，按年增長1.1%，均符合預期。

中國國家統計局最新公佈數據顯示，7月規模以上工業增加值按年增長4.8%，低於路透調查預估的5.8%，為2002年2月以來的最低；社會消費品零售總額按年增7.6%，亦低於路透調查預估中值8.6%，為4月以來低位；1月至7月固定資產投資按年增5.7%，略低於《路透》調查預估中值5.8%。在此背景下，市場對中國經濟下行壓力進一步加大的擔憂情緒升溫。

美國經濟衰退的風險正在加大。（視覺中國）

30年期長債跌至2.015%

受上述不佳數據影響，一項備受重視的國債收益率曲線首次出現2007年以來的倒掛現象。周三美國2年期國債收益率一度較10年期國債收益率高出1個基點，為10餘年來首次出現二者收益率倒掛現象。2年期與10年期國債收益率倒掛，通常被視為經濟衰退的可靠而強烈的預警訊號。同時，30年期美債收益率也跌至歷史低點的2.015%。

此外，整個歐洲的收益率也普遍下跌，10年期德國國債收益率進一步跌至-0.65%的歷史低點。這表明隨著投資者湧入避險資產，人們對全球經濟的擔憂日益加劇。

摩根士丹利分析師認為，國際貿易情緒嚴重打擊了美國企業的信心，加上全球經濟增長已經滑落至多年低點，因此美國經濟也面臨下行的風險。同時該投行預計，如果當前的國際經濟形勢未能出現好轉，那麼三個季度後美國經濟將陷入衰退。