喬治·布殊美中關係基金會總裁：中美貿易戰2020年結束

近日，美國得克薩斯大學奧斯汀分校中國公共政策中心創始執行主任、喬治·布殊美中關係基金會（George Bush's U.S. -China Relations Foundatio ）總裁方大為（David J. Firestein ），在接受中國媒體《環球時報》記者專訪時表示，美國目前的對華貿易政策大多缺乏內在邏輯，他相信，不管特朗普能否連任，2020年貿易戰都將結束。

據《環球時報》周四 （15日）報道，方大為（David J. Firestein ）接受訪問時表示，「特朗普（Donald Trump）總統似乎是在假設他可以通過向中國施加一定程度的壓力，來迫使中國的行為發生重大改變，使中國在談判桌上處於弱勢地位，以及給自己參加2020年大選加分。但根據我的判斷，這些假設都是錯誤的。特朗普的做法顯然無法實現其既定目標。我不認為貿易戰或關稅戰正在變成貨幣戰。值得我們更加重視的是，貿易戰本身反映了一些華盛頓精英深層次和意識形態上的擔憂，即擔心美國相比中國競爭力在下降。貿易戰並不是中美關係的根本問題，而是一個更大擔憂出現的徵兆。」

方大為稱，「第一，特朗普面臨一個戰略選擇，他可以做關稅總統，也可以做一個連任的總統，但他不能兩者兼得。如果他繼續當前的政策道路，會失去一些支持，而這些失去的選票，比如在賓夕法尼亞州和密歇根州這些地方，將使他輸掉選舉。為了贏得連任，特朗普必須結束貿易戰，而且必須在2020年夏天之前結束。」