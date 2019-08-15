【陳茂波派糖】學者指政策杯水車薪　三大衝擊港經濟「內外交困」

特首林鄭月娥上周警告，本港經濟下行很快，相對沙士及金融風暴，恐怕今次情況更加嚴峻。言猶在耳，財政司司長陳茂波今日﹙15日﹚即時宣布一系列紓困措施，由支持中小企，到向市民間接「派錢」，涉資約191億元。 陳茂波主持政府記者會時明言，希望紓民困措施，能對經濟會有提振作用，解決本港中小企資金周轉問題，以至老百姓生活壓力。但學者對「派糖」措拖「潑冷水」，直言本港經濟正面對三大衝擊，而經濟受到政治拖累，也非經濟措拖所能解決。

財政司司長陳茂波（左四）表示，香港經濟面對內外交困形勢，第二季下行壓力顯著。（李澤彤攝）

財政司司長陳茂波表示，香港經濟面對內外交困形勢，第二季下行壓力顯著，而近期不穩定的因素、本港社會事件再一步打擊經濟，料今年餘下時間經濟形勢仍然嚴峻，因而把今年全年實質增長預測下調至0%至1%。

有見及此，政府將推出一系列措拖，主要有兩大目的，即撐企業﹙特別是中小企﹚、保就業，以及減輕市民的生活負擔，包括豁免企業27類政府收費，為期12個月，涉15.69億元；18/19年度薪俸稅寬免百分比，由75%提升至100%，上限維持2萬元，料涉18.4億元稅款；政府代繳公屋一個月租金；每戶獲發一次性2,000元電費補貼。

陳茂波預計，一系列的支援企業及紓困措施，預計約191億元。他稱，希望紓民困措施，對經濟會有提振作用，解決本港中小企資金周轉問題，以至老百姓生活壓力，「留多個錢在市民袋」。

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陳茂波推出一系列措拖，希望「撐企業、保就業」（李澤彤攝）

袁偉基︰政治拖累經濟 需解決源頭

樹仁大學經濟及金融學系副系主任袁偉基指，政府的「派錢」政策只屬杯水車薪，無助解決當前經濟困局。例如提供電費補貼，為幼稚園、中小學學生提供津貼，為公屋較低收入住戶代繳1個月租金等措施，「有就當然好，但數額不大」。至於減免薪俸稅、個人入息課稅及利得稅，則是扣減明年要繳交的稅，無助提振市民目前的消費意欲。

他續指，政府推出刺激經濟措施應是希望更多人出外花錢，但市民不消費，除了因為經濟疲弱，想留錢防身之外，也與社會不穩有關，「如果市民晚上想出去，也不知去那裡，大家擔心會隨時出現襲擊，於是減少出外消費。」

袁偉基續指，即使政府推出資金周轉措施協助中小企，也未能解決做不到生意的問題，特別是如果中小企位於旺區，做少一日生意已損失慘重，但政府又可以支援到多少？「這些只是防禦措施，防止經濟突然惡化，引發倒閉潮，但現在是政治拖累經濟，除非可以解決政治源頭，否則政府只能做防禦措施，無助根治經濟問題。」

政府料今年全年實質增長預測下調至0%至1%。（資料圖片）

關焯照︰「派糖」措拖 對刺激消費未無大幫助

與此同時，經濟學者關焯照亦向今次「派糖」大潑冷水，他認為一系列幫助中小企措施，不會有太大作用，原因是如果中小企本身未必有太多生意，即使減輕它們少量成本，對整體經營狀況不會有太大幫助。

關焯照又認為，「派糖」措拖對中產幫助不大，相對而言長者可能「回水」更多，對提振零售不會有太多幫助。他又以薪俸稅寬免為例，維持2萬元的上限，效力有限，「如果退稅上限由2萬元增至3萬元，令到中產人士有更多閒錢消費，才有可能令零售業有幫助。」

關焯照認為一系列幫助中小企措施，不會有太大作用（資料圖片）

黃家和：料6至7月餐飲業生意額減少20億

餐飲聯業協會會長黃家和表示，受中美貿易戰影響，本港經濟疲弱，自今年年初市民的消費意欲已轉差，近月的社會運動則令情況雪上加霜，預計在6至7月，餐飲業生意額減少20億元，而8月則再減少20億元。抒困措施向業界提供租金減免等，有助餐飲業減少支出，相信政府會密切監察市況，若經濟沒有太大起色或再度惡化，當局會加大措施力度。

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港經濟「內外交困」 面對三大衝擊

事實上，陳茂波指出初步估計是次措施的經濟提振作用，只有約0.3個百分點，他明言提振作用會分階段顯現「唔會一次過見到」。在剛公布的第2季經濟增長亦只有0.6%，如果作季節性調整，經濟按季為負0.3%，換句話說增長已失去動力。

倘第三季經濟再出現負增長，技術上將陷入衰退，從最新數據來看，第三季情況未許樂觀。陳茂波透露，7月貨櫃及空運亦分別下跌9%及7.7%，外圍環境十分困難，料貿易業短期難見起色。另一邊廂，零售銷售貨量6月跌7.6%，業界料受大型示威影響，7月、8月有雙位數下跌，而餐飲收益第二季亦跌4.6%，十年以來最差。

袁偉基認為，本港上半年經濟增長僅有0.6%，若政府把今年全年實質增長預測下調到0%至1%，意味未來兩季是負增長，這亦是合乎他的預期。他解釋，香港經濟正面對三大衝擊，一來由於中美貿易戰持續時間太長，不少廠商遷離中國，令本港未來轉口貿易受挫；二來，英國脫歐及外圍經濟環境不穩，環球整體投資萎縮，令本港經濟不樂觀。三來，因修訂逃犯條例所引起的一連串示威活動，市民消費意欲下降，部份地區商戶無法營業，導致零售餐飲業生意受影響。