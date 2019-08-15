【九巴母企】載通半年純利跌2%至3.02億元　中期息0.3元不變

載通（0062）公布截至6月底止中期業績，上半年純利按年跌2%或少610萬元，至3.02億元；每股盈利0.69元；派中期息0.3元，按年不變。

盈利下跌，主要由於員工成本因年度加薪及優化薪酬福利而上升，但九巴及龍運巴士載客量持續增長，帶動車費收入上升，部分抵銷上述不利影響。

期內，營業額40.73億元，按年升3.6%，當中九巴車費收入為34.54億元，按年增加2.9%，主要由於現有路線服務水平提高及新服務推出，令載客量上升。

龍運巴士車費收入則為3.18億元，按年增長18.7%，主要受惠港珠澳大橋通車後帶來之額外訪客，令載客量增長13.9%，從而帶動車費收入。

九巴及龍運已向政府提出票價調整

集團指，展望未來，會持續投放資源提升員工的薪酬福利、加強人才培訓，以及添置巴士安全設備和維修保養以進一步保障行車安全。這些措施增加了人力資源等開支，再加上國際燃油價格波動和隧道費升幅，都令整體營運成本上漲。九巴和龍運已向政府提出票價調整申請，公司期望批核程序能早日完成。

公司又指，鐵路網絡不斷擴張，港鐵沙中綫預計明年會逐步開通，加上本港人口又漸趨老化，都對巴士營運商的載客量帶來不可忽視的影響。外圍經濟環境持續不明朗，連帶本港經濟、社會情況充滿變數，增添營運的不確定，集團將持續透過路線重組計劃及擴展巴士服務網絡，提升客運量和營運效率，開拓票務及非票務收入的商機，以繼續改善服務質素及保持穩健的財務狀況。