澳優逐點反擊沽空機構指控　稱奶粉進口額獲中國海關數據支持

內地乳業股澳優（1717）昨日（15日）遭到沽空機構殺人鯨資本（Blue Orca Capital）狙擊，公司今早發表澄清公告，反擊報告中的多項指控。其中針對澳優涉嫌誇大奶粉進口量及收入的指控，公司批評指控毫無根據，且有關數據可被中國海關之官方文件佐證。

稱不同意沽空報告之收入計算基準

澳優表示，公司有關嬰幼兒奶粉產品之進口數據均為真實及正確，可由中國海關的官方文件支持。公司又指，報告採納的收入計算基準不當，認為有關計算僅基於所聲稱之估計進口值，而非實際進口值，而且有關有關估計經扣除本集團於相關期間之存貨水平而達至，而非以公司於中國之存貨計算。

對於沽空報告指控公司低報人力成本，澳優反駁指，其聲稱之數據差異主要由於公司與荷蘭子公司的財務報表採納不同會計準則，並出現的披露差異所致。倘不包括荷蘭會計準則中要求披露之開支，2016及2017年度荷蘭子公司佔集團總員工成本57.6%及52.9%。

至於殺人鯨資本指控澳優誤導中國消費者，以及透過向首席財務官王煒華收購公司以作利益輸送，公司均作否認，並強調公司行動符合相關法規。

澳優今早復牌，股價一度反彈近17%至11.38元，截至10時15分，報11.08元，升13.9%，成交額達2.92億元。