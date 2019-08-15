澳優遭沽空機構狙擊　涉誇大奶粉銷售收入　股價急挫兩成停牌

沽空機構殺人鯨資本（Blue Orca Capital）宣布，狙擊內地乳業股澳優（1717），指控公司涉嫌將中國區奶粉銷售收入誇大52%、隱藏員工開支成本，並秘密向管理層輸送利益，給予公司5.78元目標價，較昨日收市價有近53%下跌空間。

報告一出，澳優股價隨即急挫，並於上午11時20分停牌，停牌前下跌20.12%，報9.73元，成交額達1.18億元。

涉虛報外地進口奶粉量

殺人鯨資本發表研究報告，澳優聲稱其於中國銷售的嬰幼兒配方奶粉，均自歐洲、新西蘭及澳洲進口，但根據海關數據，實際進口量遠遠低於集團所指，相信澳優藉着虛報進口額，虛增了52%的中國區配方奶粉銷售額。報告又指，澳優的旗艦品牌「佳貝艾特羊奶粉」涉嫌誤導內地消費者，隱瞞該產品乳糖成份來自牛奶的事實，不宜向患有相關敏感症狀的兒童提供，有機會引起內地消費者抵制。

殺人鯨資本質疑，澳優從外地進口至中國的奶粉數字，實際遠低於公司所聲稱。（視覺中國）

涉低報人工費用及輸送利益

殺人鯨資本續稱，澳優涉嫌低報人工費用，原因是根據其荷蘭子公司向當地監管部門所作之披露，荷蘭員工僅佔公司員工總數四成，但工資成本卻佔整體高達94%至96%，意味公司很可能低報了人工費用。報告亦指控，澳優涉嫌虛報一間實質由內部人士持有的香港子公司所有權，並透過收購手段向管理層輸送利益。

報告批評，澳優的歷史劣迹斑斑，曾於2012年被審計師安永指控，及後管理層被揭發虛增收入及篡改公司賬簿，一度停牌長達2年4個月，公司行政總裁雖因此下台，但不少涉事高層仍然身居高位。

值得留意的是，今次發表沽空報告的殺人鯨資本長期活躍港股市場，此前新秀麗（1910）及內地展覽策劃商Mega Expo（1360）均曾成為其沽空目標，亦曾狙擊美國上市的內地團購平台拼多多。