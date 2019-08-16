香港經濟前景值得憂慮　政府：下半年負增長的機會是存在

香港經濟面臨內憂外患而失去增長動力。政府昨日（15日）推出近200億元的紓困措施， 預料對經濟增長的提振作做達0.3%。 對於有人認為措施不足以應對目前的經濟狀況。政府經濟顧問歐錫熊稱，措施目的是要令市場氣氛好一點，幫助中小企增加資金流動性及開拓新市場，避免經濟陷入衰退。

受社會事件影響 經濟下行風險大

他在記者會上承認，目前市場下行壓力好大，相關措施可減少風險， 但未必可完全抵銷。又指今年上半年，經濟大部分時間都受外圍市況，包括中美貿易戰。

受政府修訂「逃犯條例」所引發的一連串社會事件影響，內需疲弱，踏入下半年本港零售旅遊及餐飲等均出現放緩，8月首十日訪港旅客人數已按年錄得逾三成跌幅；業界亦估計7月及8月零售銷售額有雙位數跌幅。

至於去年起投資開支氣氛逐步減弱，已連續3季下跌，出口亦受貿易戰影響，第三季經濟有可能按季出負增長，「下半年經濟出現負增長的機會是存在。」

歐錫熊指出，第三季經濟有可能按季出負增長。（余俊亮攝）

若情況未改善 中小企或有裁員需要

特首林鄭月娥上周警告，本港經濟下行很快，相對沙士及金融風暴，恐怕今次情況更加嚴峻。歐錫熊稱，情況值得憂慮。

他解釋，2003年沙士是受一連串事件影響， 失業率才會超過8%，不過當年除了第二季經濟出現負增長外，全年增長達3%， 主要因為當時世界經濟好，全年出口增長15%，難以同現時比較。

他形容目前是受到出口差、內需差的雙重打擊，經濟急速惡化， 雖然失業率維持於近20年低位， 若果消費市道長期低迷， 中小企特別是零售、餐飲及酒店業有約60萬員工， 或有裁員需要。

星展：料全年經濟零增長

政府年初時曾預測，本港今年GDP實質增長2%至3%。星展香港經濟師謝家曦指出，上半年數據反映本港經濟「好差」，受中美貿易戰等因素影響，出口已連跌多月，投資者對本港前景感到不樂觀。

他估計，下半年經濟會持續疲弱，加上示威活動影響零售消費等表現，雖然示威活動若果在短期內結果，會對市況有五面作用，不過「上半年未有不威，情況都好差」，因此估計，全年經濟增長只有0%，是政府最新估算的下限；惟在基數效應下，明年經濟增長應該不會出現負數。

花旗及高盛降今明兩年經濟堵長預測

此外花旗及高盛均降但今﹑明兩年增長預測。高盛預料第三季香港出現負增長0.5%，第四季增長預測由2.8%降至零。全年增長由1.5%降至0.2%，明年增長由2.3%降至1.9%。

花旗將今年增長預測降至0.9%，明年則由2%降至1.7%，同時預料明年失業率將由2.8%升至3.2%。