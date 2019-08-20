潤地上半年多賺44%至127億元人民幣　中期息增17.3%

華潤置地（1109）公布2019年6月底止中期業績，計入投資物業評估增值後的股東應佔溢利為127.3億元（人民幣‧下同），按年增長43.8%。中期息派發每股0.129元（折合每股0.144港元），去年同期為0.11元，按年增長17.3%。

扣除投資物業評估增值後的核心股東應佔溢利為81.1億元（人民幣．下同），按年增長11.3%。

上半年，綜合營業額為458.5億元，按年增長4.7%。其中，開發物業營業額為366.1億元，按年增長0.3%；投資物業（包括酒店經營）租金收入為57億元，按年增長30.4%，當中購物中心業務營業額增39.5%至42.9億元，寫字樓業務增11.9%至6.9億元，酒店業務增5.6%至7.2億元。

綜合毛利率38.2%，較去年同期的48.1%有所下降。其中，開發物業毛利率由48.6%下降至36%，因結算項目結構變化，按年下降12.6個百分點；投資物業（包括酒店經營）毛利率由66.6%升至67.6%。

圖為集團成都項目萬象城。﹙資料圖片﹚

上半年實現簽約額1,188億元人民幣

公司指，上半年結算面積為248萬平方米，較去年同期194萬平方米，按年增長27.9%。

上半年，集團實現簽約額1,188億元，實現簽約面積626萬平方米，分別較去年同期增長26%和9.6%。

截至今年6月底，集團已銷售尚未結算的簽約額為2,733.3億元（包括2019上半年已結算部分），有待陸續結算。其中，已鎖定於2019年內結算的開發物業營業額已達1,169億元（包括2019上半年已結算部分）。

已開業萬象城按年增加6個

截至6月底，在營投資物業總面積為950萬平方米，去年同期717萬平方米，其中已開業萬象城／萬象天地為22個（去年同期為16個），五彩城／萬象匯為13個（去年同期為12個），儲備項目48個。另有管理輸出購物中心項目27個，其中在營項目18個，儲備項目9個。

上半年，鞍山萬象匯、吳江萬象匯成功開業，店鋪開業率分別為99%、96%，開業表現良好。此外，集團下半年將陸續開業8個購物中心，進一步擴大投資物業規模。