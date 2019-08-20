小米第2季度賺19.5億元人民幣　按年跌86.7%

小米（1810）公布2019年第2季度業績，股東應佔溢利為19.51億元（人民幣‧下同），按年大跌86.7%。經調整淨利潤較去年同期增長71.7%，達到36億元。不派中期息。

截至6月底止3個月季度，收入519.5億元，按年升14.8%，按季增長18.7%。

第2季度，毛利率較去年同期的12.5%增長至14%。期內，智能手機分部的收入較去年同期增長5%，至320億元。智能手機銷量為3,210萬部。IoT與生活消費產品分部收入增長44%，至149億元。互聯網服務收入增長15.7%至46億元。

智能手機毛利率升至8.1%

手機方面，市場調查顯示，次季公司智能手機出貨量排名全球第四，市佔率由去年同期的9.5%升至9.7%，期內智能手機平均售價為998.7元，去年同期為952.3元，售價2,000元或以上智能手機佔相關分部收入的32.3%，而智能手機毛利率亦由首季的3.3%升至8.1%。

IoT與生活消費產品分部方面，收入按年增長44%。其中，小米電視全球出貨量為270萬台，按年升41.1%，市場調顯示上半年小米電視出貨量居大陸市場份額第一。另外，筆記型電腦出貨量市場份額為8.7%，去年同期為5.5%。米家空調出貨量則達到約100萬台。

互聯網服務方面，按年增長15.7%至46億元，當中廣告業務收入微跌0.6%至25億元，公司指，由於中國大陸廣告市場疲軟，尤其是貢獻主要廣告收入的其他互聯網公司廣告開支減少。而金融科技業務收入則增長62.7%至7.92億元。.

遊戲收入達6.75億元，按年少4.1%，但毛利按年增92.1%，至2.13億元，毛利率由去年的30.2%上升至2019年第二季度的60.5%，公司指，這是由於優化遊戲分銷且自毛利率較高的內容提供商的所得遊戲收入增長較快。

次季自處置投資錄得稅後淨收益5.52億元

另外，截至六月底，小米共投資逾270家公司，總賬面價值287億元，按年增長20.8%。截至公告日，集團已投資12家供應鏈公司，當中有三家被投資企業已於科創板上市，而次季自處置投資錄得稅後淨收益5.52億元。