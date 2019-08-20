政府﹕7月CPI按年升3.3%　豬肉供應受干擾推高物價

政府統計處公布7月通脹按年升3.3%，維持今年6月時升幅，剔除一次過紓困措施，通脹按年升幅為3.2%，與今年6月相若。

政府又指出，7月甲類﹑乙類及丙類消費物價指數，分別按年升3.9%﹑3.1%及2.8%，而三類指數在6月按年升幅為3.9%﹑3%及2.9%。

今年首7個通脹率2.7%

剔除所有政府一次性紓困措施的影響，甲﹑乙﹑丙類消費物價指數按年分別升4%﹑3%及2.7%。

在各類綜合消費物價指數組成項目中，食品（不包括出外用膳）按年升12.8%﹑住屋升4%﹑雜項物品升2.7%﹑煙酒升2.4%﹑外出用膳升2.2%﹑交通升1.9%﹑雜項服務升1.4%。

同時指出電力﹑燃氣及水價格按年跌5.9%﹑衣履跌2%﹑耐用品跌1.2%。

政府指出，在今年首7個月綜合物業指數按年升2.7%。

稱未來數個月通脹視乎豬肉價格

政府發言人指出7月基本消費物價通脹率為3.2%，又指出縱使豬肉價格升幅因新鮮豬肉供應遇到干擾而擴大，惟其影響被旅遊費用升幅收窄抵銷。消費物價指數其他主要組成項目承受的價格仍然大致溫和。

展望將來，鑑於早前新訂住宅租金回落﹑環球通脹溫和，及本地經濟狀況欠佳，整體價格壓力短期內應大致受控。然而未來數個月的通脹率會視乎新鮮豬肉供應情況及價格，政府會密切留意通脹情況，特別是對低收入人士影響。