陳德霖﹕轉數快讓香港銀行業步入新時代　推動金融科技創新

將會在今年10月1退任的金管局總裁陳德霖，於網誌「匯思」內，談及支付結算系統的往事。

過去滙豐銀行一直是直接或間接地充當香港所有銀行的結算行，換言之滙豐是銀行同業支付結算系統的營運者，而所有銀行間的支付都通過滙豐帳戶結算。

他指出在1992年，曾有在英倫銀行工作的人員，為港銀行同業支付結算系統的「免費體檢」的故事。該名專家經體檢後，發現大額支付系統的6項國際通行準則，只有2項合格，而不達標的4項準則分別為依賴一家商業銀行而非央行帳戶結算，結果以銀行間往來的淨額而非總額作基準，隔日而非即時結算，結算在法律上的「結局性」存疑。

體檢暴露了香港虛弱之處

他指出作為金融市場基建重要組件，銀行間大額支付結算系統是任何一個蓬勃的金融中心的重要基石，不少心將比擬為金融系統中的「水管」，其本人則視之為人體血管，暢順與否直接影響身體健康甚至生命。體檢客觀地暴露了香港虛弱之處，除卻施行根本性大手行已別無他法。

在文內他亦簡述了發展即時支付結算（RTGS）系統的過程，當時如何解決在會議時發現的問題及分歧，更指出方式就是「分歧不解決當天就絕不散會」，明言這是非常有效的方法。

他又指出RTGS不但安全且高效，並為日後香港銀行的支付結算發展奠下基礎。20多年後隨著2018年9月快速支付系統「轉數快」面世，香港銀行業進入一個新時代。此系統不但有助推動金融科技的創新，亦為市民日常支付提供另一個便利安全的嶄新選項，同時為銀行及電子錢包營運商提供一個公平競爭平台，以提供高效﹑安全的小額支付服務。