中國按揭利率回升　LPR調整下房產市場何去何從？

據融360大資料研究院統計，中國按揭利率水準在下半年進入反彈階段，部分二線城市紛紛上調首套房按揭利率。

《界面新聞》今日報道，中國新版貸款市場報價利率（LPR）利率今日首度亮相。中國人民銀行授權中國銀行間同業拆借中心公佈，新版一年期LPR為4.25%，五年期以上4.85%。



《路透》報道，人行新LPR機制增設五年期以上品種意在為銀行發放住房貸款等長期貸款利率定價提供參考。



儘管首次報價利率4.85%低於同期限貸款基準利率5個基點系歷史低點，但人行副行長劉國強表示，房貸增量不擴張、房貸利率不下降，並將於近日發佈個人房貸利率政策公告。

二線城市按揭利率上揚

LPR調整，對房貸利率影響如何？中國央行副行長劉國強今日中國國務院政策例行吹風會上表示，房貸的利率由基準利率變為參考LPR，參考的基準變了，但最後出來的貸款利率水準要保持基本穩定。



“具體怎麼操作，過幾天央行將會發佈關於個人住房貸款利率政策的公告，有一些細節現在還在調研，調研以後再明確。但是有一點是肯定的，房貸的利率不下降。”他稱。



從各地情況來看，在融360大資料研究院監測的中國35個城市中，蘇州、大連和杭州等二線城市均已紛紛上調首套房貸款利率。



其中，7月，蘇州首套房貸款利率達到6.03%，環比增長16個基點，成為中國首套房貸款平均利率水準最高城市。其次是武漢（5.93%），南寧（5.9%），合肥（5.90%），無錫（5.85%）。