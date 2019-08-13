中國房地產融資收緊　部分銀行暫停信用貸審批

從信託到銀行，中國房地產融資的收緊是近期金融領域的一大熱點。各大金融機構都在相關監管要求之下進行嚴查，同時嚴格控制流向房地產領域的資金。

《21世紀經濟報導》今日報道，日前，中國銀保監會辦公廳下發《關於開展2019年銀行機構房地產業務專項檢查的通知》，重點檢查中國32個城市的銀行在四大領域的房地產業務，涉及土地儲備貸款、開發貸款、個人房貸、住房租賃貸款等。



對銀行而言，目前接受嚴格監管檢查的不僅是對公涉房貸款，個人按揭貸款甚至個人信用貸款、消費貸都有明顯收緊跡象。



“明顯感覺到下半年以來，個人信用貸批的速度慢了很多。上半年我申請了3筆，批得很快，都搶著批，下半年就不行了。”上海地區一位信用貸申請人士對記者表示。



他認為，其背後的原因跟監管收緊房地產融資是一致的，因為其實大家都知道這些個貸很大程度上最終都是流向了房地產領域，其自身所申請的多筆貸款即是為此用途，“就是用來買房、買信託。”

業內人士﹕江蘇貸款額度收緊

江蘇南京、無錫等部分城市是2019年房地產熱點區域，房價漲幅較高，也是此輪監管的重點之所在。江蘇地區一位銀行業人士表示，最近幾個月，個貸額度已經明顯收緊，針對信用貸的流向亦監管嚴格，“近期就查出來有信用貸流向了房地產，結果銀行處罰了貸款經理，並且要求申請人立即還上貸款。”



與此同時，該行的按揭房貸業務也暫停了。“有監管檢查的原因，但是額度的控制和暫停這種決定是銀行自己做的，主要還是因為2018年年底到2019年上半年放得太多了。”該銀行業人士表示。