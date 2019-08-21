【異動股】中華煤氣一度急挫6%　中期少賺近兩成

中華煤氣（0003）昨日（20日）公布中期業績，期內股東應佔溢利按年急跌18.79%至38.9億元，加上大和削目標價及降評級，股份今早低開逾2%後繼續尋底，一度急挫5.85%至16.1元。

截至上午9時45分，中華煤氣股價跌3.98%，報16.42元，成交額達1.98億元。

上半年香港煤氣銷量挫2%

中華煤氣放榜後，遭多間大行調低目標價，其中大和資本發表報告，評級降至「持有」，目標價由18.5元下調至17.9元；高盛則將目標價由17.12調低至15.95元，維持「中性」評級；摩根大通亦將目標價由15.5調至14.8元，評級維持「降低比重」；瑞信將目標價維持11.9元，評級維持「落後大市」。

煤氣中期純利大幅下跌，撇除國際金融中心投資物業的重估增值，稅後溢利為37.52億元，按年下跌5.3%；每股基本盈利為23仙，派中期息12仙，維持去年水平。期內香港煤氣銷量按年跌2.36%，至157.76億兆焦耳；爐具銷售量則較去年同期上升7.1%。截至去年底，香港客戶數目達192萬戶，較去年年底增加1.2萬戶。此外，公司於8月宣布調高煤氣費，實質增幅為4.4%，並已承諾未來2年不會再調整收費。