小米績優卻扶不起股價　專家：寧揀高增長股票

小米（1810）昨日收市後公布「優於市場預期」的中期業績，但股價呈相反走勢，績後急跌5%，再穿9元關，全日收報8.96元，市值約2,150億港元。

小米昨公布中期業績，上半年股東應佔溢利按年少賺33.6%至50.77人億元（人民幣‧下同）。

期內總收入957.1億元（人民幣．下同），按年增長20.2%；經調整後潤利潤為57.2億元，按年增長49.8%，其中今年第2季度淨利潤為36.4億元，按年升71.7%，超過市場預期。

次季淨利潤勝市場預期，主要有兩大原因，一是手機業務的毛利率大幅改善，由首季的3.3%，回升至次季的8.1%；另一原因是淨利潤裡，亦包括5.5億元的投資處置收益，撇除這因素，次季淨利潤為30.8億元，按年增長46%。

能否擺脫「硬件公司」定位？

物聯網（IoT）是業績亮點之一，IoT與生活消費產品（包括智能電視、筆記本電腦、小米手環、小米空氣淨化器等）次季收入按年升44%，至149億元，佔整體收入佔比由首季的27.5%，提高至次季的28.8%，進一步減少依賴手機收入。

不過，手機業務佔整體收入的佔比，依然按季持平為61.6%，若整合手機和IoT產品的收入，可見硬件佔次季整體收入達到90.4%，比首季的89.2%還要多，公司始終未擺脫「硬件公司」的現實。

2019年第2季度小米電視的全球出貨量為270萬台，按年增長41.1%。（小米官網）

廣告收入不樂觀

反觀，小米的互聯網服務業務正在面臨放緩，MIUI月活躍月戶由今年首季的2.61億戶，增加到次季的2.78億，這數字由2015年開始持續增長，但增長速度則是連續第三個季度放緩。主要原因是小米手機在內地出貨量僅保持穩定，海外市場雖有增長，但由於在海外售賣的小米使用Andriod系統，不會帶來太多MIUI新增客戶，亦不會貢獻太多互聯網服務的毛利。

另一邊廂，互聯網服務中佔最大份的廣告收入，由於宏觀環境和廣告市場疲軟，次季廣告收入按年降0.6%至25億元。加上早前由於廣告太多，用戶體驗有負面反映，管理層在5月尾曾表示要把MIUI系統內廣告位減少，意味展望未來，廣告帶來的收入亦不容樂觀。

藺常念：小米目標價可看10蚊

智易東方證券行政總裁藺常念表示，小米手機銷售增長放慢，「交唔到功課」，但第2季度之股東應佔溢利大跌，主要為非現金項目影響。他指，雖然互聯網服務的收入佔比仍不多，但IoT方面的收入佔比則逐漸提高，顯示不再完全依賴手機，加上小米優勢在於在中國和印度都有很大的市場佔有率，暫看目標價可達10元，認為今日下跌實為超賣。

沈慶洪：市場揀高增長高毛利股

騰祺基金管理投資管理董事沈慶洪表示，小米次季手機毛利率雖然改善至8.1%，但「仍然唔係好高」，因公司走薄利多銷路線，即手機銷量要有快速增長，才能保持一定盈利，但次季手機銷量按年持平，已很難再突破，投資者寧願選擇高增長，毛利較高的股票。

他說，未來小米要成功，雖視乎它能否建立小米的生活圈，除手機之外，亦要用戶可很順的連結其他產品，對產品「有黏性」，但市場競爭不會細。他續指，雖然現時股價跌穿9元，但要留意其招股時太過昂貴，現時只不過是合理水平，料短期在8至10元徘徊，不至於大跌。如未來在小米生活圈有突破，或毛利繼續上升，市場氣氛轉好等，才有利股價回升，現時不建議買入。