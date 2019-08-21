【收市總結】港股續欠方向　26300點拉鋸　煤氣績後曾挫逾5%

港股今日無受美股在周二大跌逾170點拖累，成功高收。大市得以上揚，與藥股﹑內房及內需股三方領軍帶動。由於目前成上市公司業績期，業績表現好壞直接左右股份表現，其中中期多賺4成的海底撈（6862）今日破頂，惟業績倒退的中華煤氣（0003）則逆市向下，最多曾跌逾6%。

恒生指數收市報26270點，升38點，國企指數收市報10177點，升44點，收市報750.94億元。

潤地抽升逾4% 表現冠藍籌

醫藥股成近日市場人士焦點，中國生物製藥（1177）升3.6%，收市報10.46元，石藥集團（1093）升3.5%，收市報14.9元，石四藥集團（2005）升4.4%，收市報6.86元。

內房股亦獲得投資者追捧，華潤置地（1109）升4.5%，為今日表現最佳藍籌股，收市報32.85元，中國海外（0688）升1%，收市報25.9元，碧桂園（2007）升1.8%，收市報10元，已在中午公布中期業績的雅居樂集團（3383）升5.6%，收市報10.38元。

內需股上揚，蒙牛乳業（2319）升1.6%，收市報32.25元，恒安國際（1044）升2.1%，收市報56.7元，海底撈今日創下上市新高，收市報34.3元，升7.7%，頤海國際（1579）升2.1%，收市報47.25元。

煤氣表現失色

至於昨日已布業績的煤氣，今日曾跌逾6%，收市報16.2元，跌5.3%。

重磅股滙豐控股（0005）跌0.3%，收市報57.2元，騰訊控股（0700）跌0.2%，中午收市報332.6元。此外盈利大倒退75%的東亞銀行（0023），收市報20.85元，跌1.7%。