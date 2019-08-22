【異動股】震雄炒起14%　傳管理層擬私有化引發家族爭拗

本地老牌工業股、由立法會議員蔣麗芸父親蔣震創立的震雄集團（0057），據報有管理層提出就私有化可行性作出建議，並有意轉型至房地產業務。公司股價今早高開逾5%後繼續炒起，一度炒上14.39%，高見3.1元高位。

截至9時45分，震雄股價飆14.02%，報3.09元，成交額達280萬元。

傳蔣震六女主導計劃

多間本地傳媒引述消息人士報道，蔣震六女、震雄總裁及主席蔣麗苑提出研究將公司私有化，但引起家族成員爭拗，認為此舉與蔣震創立震雄並將之上市的原意不符。

《香港01》昨日向蔣震二女﹑立法會議員蔣麗芸查詢，她透過助理回覆，強調「父親不同意集團私有化」，又指出公司大股東為慈善基金，基金慈款來源主要是靠集團盈利。當初集團上市目的是增加公司運作透明度，讓公眾可監管，又指出集團及基金創辦人蔣震訂立的宗旨是發展工業科技，非地產。她又指出，其父乃是基金委任人及負責人，任何改變必須得其同意，否則蔣震必定追究。

震雄由現年96歲的蔣震成立，並於去年4月正式退任主席及董事，由蔣麗苑接任。目前公司的大股東為震雄工業慈善基金，持股高達63.75%，其次則為持股7.93%的施羅德，獨立股評人David Webb則持有6.01%，為第三大股東。