【財經點睛】日本勞工短缺讓企業煩惱　政府憂流失650萬個職位

日本勞動市場緊絀的情況，已導致當地不少企業決定關閉。據《日本經濟新聞》報道，今年首7個月當地已有逾200宗因人手不足，致企業倒閉的個案，不排除今年全年就此因素而倒閉的企業，將會超過去年水平，再創新高。

日本中小企業廳指出，中小企業停業數目大增，預料至2025年前後10年，可能導致累計650萬個就業職位流失，並會導致當地國內生產總值（GDP）減少22萬億日圓。

去年因人手不足而倒閉企業達387宗

報道亦引述民間信用調查公司東商工調查作出的調查，指出在受到難招聘人手及員工離職等因素，選擇結束營運的企業數量，今年首7個月達到227宗。去年全年因人手不足而倒閉的企業達到387宗，為有統計以來新高。東京商工調查認為在趨勢下，今年度倒閉的企業再創新高。

對於勞動密集的行業如社會福利行業而言，更可以說是處於百上加的局面。報道指出位於福岡縣行橋市的社會福祉法人友愛會，因無法消化員工工資而陷入資不抵債。加上拖欠水費及工資，員工相繼離開，經營亦因而陷入困難。在今年6月時公司接獲福岡地方法院行橋分部作出啟動破產程序的通知。而另一間位於東海的物流公司，亦接獲啟動破產程序的裁定。

日本從明年4月起實施同工同薪，將會增加企業的營運壓力。（視覺中國）

6月失業率按月跌0.1個百分點

報道又指出，有25宗倒閉是因員工離開等因素而難以繼續展開業務，按年增長2.2倍，難以物色員工而無法繼續營業的宗數為51宗。因工資等費用上升，導致業績惡化而倒閉的個案數目，增加21%至17宗。

報道又引述調查結果，指出因董事去世及引退而無法物色到替代人，最終選擇倒閉的個案為134宗，按年跌24宗。

目前日本人手相當緊絀，當地6月份經調整失業率為2.3%，按月低0.1個百分點，不過空缺對求職人士比率為1.61，略低於市場人士預期。

有調查機構發現，勞工市場緊絀，為日本企業倒閉原因之一。（視覺中國）

人事顧問﹕企業要營造便利女性環境

另一方面，日本從明年4月起實施同工同酬制度，即日後不論是正式員工或是非正式員工，均可以享受同樣工資待遇，商工調查預料工資上揚壓抑經營的情況會持續不斷。

人事顧問組織PERSOL綜合研究所的副社長櫻井功指出，為防止人手短缺至企業倒影，企業除要貫徹不看年齡及工作年限的實力主義外，亦要改善薪資以外待遇，如營運便利女性及高齡工作者環境。