碧桂園﹕今年物業銷售將不遜去年　遇合適機會續在港投地

碧桂園﹙2007﹚今年上半年股東應佔利潤為156.4億元﹙人民幣．下同﹚，按年增長20.8%；合同銷售金額約2,819.5億元，較去年同期減少31.6%。常務副總裁程光煜表示，公司已在下半年準備了總值4,800億元貨量，會根據市場情況推售。7至8月樓盤銷售表現符合預期，預計今年全年的銷售不會低於去年。

目前沒有促銷安排

部分內房商打折促銷樓盤，程光煜透露目前公司沒有全局促銷安排，會根據市場情況、項目所在城市市場的變化，安排銷售策略。

碧桂園在2017年曾表示要在三年推出100萬套長租公寓，主打都市青年租賃市場。總裁及執行董事莫斌解釋，公司提出這個計劃是基於國家政策，但相關政策落實和建設配套需時，所以就沒有再提，未來若果政策合適，將會大力發展長租公寓。

大灣區為推盤重點

在投地方面，程光煜指公司在今年年初確定全年權益投資額1,800億元的計劃，上半年已投資1,100億元，總體在計劃安排內，仍有相當的投資份額，下半年會根據市場情況、項目質素、項目競爭情況等，投資符合投資標準的項目。他又認為香港是個不錯的市場，若有合適機會，會繼續投地。

對於推盤部署，莫斌指公司採取多元化佈局，重點是大灣區，其次是長三角；現在大灣區佈局第一步已完成，希望該區可對公司業績有更多貢獻。另外，公司在一至五線城市亦有佈局。程光煜補充道，三﹑四線城市的項目佔公司上半年銷售約55%，下半年三﹑四線城市的貨量大概也是55%，公司的產出跟市場需求基本相符，採取合理市場佈局，可讓公司更有效利用市場空間，並分散風險