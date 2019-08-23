金管局李達志：用遠期匯價估計港元脫鈎機率　無實際意義

香港的示威抗議活動由街頭漫延至其他領域，早前有網民呼籲從銀行提錢、並將港紙轉成外幣，以嘗試癱瘓銀行體系，向政府施壓，對此立法會金融服務界議員、經民聯張華峰表示，該行動是不切實際，且會擾亂香港金融中心地位，建議政府提出措施去堵塞漏洞。

對於外界的關注，香港金融管理局副總裁李達志撰文談及港元資金流向的近期走勢，表示香港銀行體系內存款近日未有減少，截至6月底的銀行體系內的存款總額合共13.6萬億港元，港元及外幣存款保持各佔一半左右，數額比2018年底不但沒有下跌，更高出2,000億港元。7月底的數據將於下星期公布，初步資料顯示走勢持平。他提醒，銀行存款數字亦可能受資金流向以外的因素影響，包括銀行貸款增長或收縮等。

遠期匯率穿強方或弱方兌換保證時有發生

他表示，自3月底以來，港元匯價並無觸發聯繫匯率弱方兌換保證，金管局毋須出手買港元沽美元。但即使港元匯價觸發弱方兌換保證，有資金流出港元體系，亦只是過去大量資金流入的一個正常化過程，金管局完全有能力處理，市民毋須過分擔心。而近期港元拆息比較波動，他指是屬意料之內，因為銀行體系總結餘由2,000多億港元水平逐步下降到目前的540億港元，港元拆息對於港元資金需求變化的敏感度自然較以往有所增加。

他又表示，港元遠期匯率穿7.85，不代表市場對聯繫匯率制度信心不足，因為遠期市場流動性較低所以較波動，穿越強方或弱方兌換保證時有發生，認為用這些遠期匯價去估計所謂的港元脫鈎「引伸機會率」，並無實際意義。