【逃犯條例】哈佛學者警告：港示威活動或引發全球經濟衰退

因港府修訂《逃犯條例》而引發的一連串抗爭運動，已經持續兩個多月，加上中美貿易戰及環球經濟放緩，已令政府將香港今年全年經濟增長，由原先估計的2%至3%，下調至0%至1%。

其後多間大行亦先後下調今年香港經濟預測，其中花旗看法最淡，預料今年第三季經濟倒退1.5%，全年收縮0.3%，為首家預料經濟會收縮的大行。

不過今次修例風波，更有演變成全球經濟的「黑天鵝」事件，國際貨幣基金組織（IMF）前副總裁、哈佛大學經濟學家Carmen Reinhart接受《彭博》訪問時指，香港持續不斷的政治風波，或成為全球經濟轉捩點。

事件或觸發全球經濟大幅放緩

她稱，香港政局不穩對中國及亞洲經濟增長的影響並不局限於地區，而是全球性影響，強調事件可成為觸發全球經濟大幅放緩，甚至陷入衰退。報道指，示威活動正為香港經濟造成壓力，而中國經濟正受到經濟放緩及貿易戰的擠壓。

這樣的分析並非由Carmen Reinhart首次提出，電影《沽注一擲》（The Big Short）主角原型人物、Neuberger Berman董事總經理艾斯曼（Steve Eisman）月初曾指出，本港示威活動有機會演變成為「黑天鵝」事件，危及中美貿易協議，以及損害環球經濟。

對沖基金Hayman Capital創辦人Kyle Bass在今年6月時亦指出，若「逃犯條例」修訂通過，帶來影響超過英國脫歐。