碧桂園服務中期純利急升73%　收市漲一成創新高

碧桂園服務（6098）上半年股東應佔溢利急升73.4%，賺8.169億元（人民幣．下同），剔除一次性撥備5,830萬元，淨利潤更升97.9%。該股今收市漲9.6%創新高，收報21元。

碧桂園服務今午公布2019年上半年業績，由於主要附屬公司過往年度一次性超額的撥備約58.3億元在去年予以撥回，剔除有關所得稅回撥後，集團淨利潤升幅將達97.9%。

上半年，收入35.2億元，按年升74.4%；毛利率39.2%，按年增加0.2個百分點；每股基本盈利30.87分。

物管服務收入升65.4%

截至6月底，物業服務收費管理面積去年底約1.815億平方米，增加至2.168億平方米；物業服務合同管理面積由去年底約5.05億平方米，增加至5.842億平方米。

期內，物業管理服務收入升65.4%至25.9億元，佔總收入比例由77.6%跌至73.6%。其中，集團試水「三供一業」領域，已逐步接管物業管理項目，並產生4410萬元的收入。

社區增值服務收入升79.4%至3.1億元，佔總收入比例由8.5%微升至約8.7%，當中家居生活服務收入升逾1倍至近2億元。

非業主增值服務收入約6億元，按年升1.2倍，佔總收入比例增至16.9%。

選擇性併購優質物管公司

公司指，未來計劃繼續大力推動低成本的品牌拓展，包括從中小物業開發商、政府、產業園、學校等客戶獲得新業務，並自向非業主提供的預交付服務中獲得商機，來實現業務擴張。

公司亦指，會選擇性地進行投資、合作或收購優質的物業管理公司，通過引入 碧桂園服務的管理平台與智能化應用平台，人才培養體系，品質管控體系等方式加強拓後管理，提升運營效率及管理效率。