震雄爆私有化疑雲　David Webb︰應先諮詢有能力否決方案的股東

本地老牌工業股、立法會議員蔣麗芸父親蔣震創立的震雄集團（0057）上市近28年，近日傳出大股東蔣氏家族就應否提出私有化出現巨大意見分歧。公司今日﹙22日﹚中午發公告，澄清無計劃考慮任何私有化方案，亦概無任何有關方案提呈予董事會。

主席︰清楚表明無私有化計劃

蔣震女兒、去年4月接任震雄主席的蔣麗苑今出席股東大會後表示，公司發出的公告，已清楚表明沒有私有化計劃，但就未回應父親蔣震對私有化計劃的看法，重申公告清楚表明是「無計劃」。蔣震及家族成員目前透過基金會持有震雄集團63.7%股權，為最大股東。

起家注塑機生產業務的震雄，去年開始發展房地產業務，問到公司未來會否繼續發展地產業務，蔣麗苑指，所有公告已列明公司發展進度，通告會得到想要的答案，又指公司正努力投資工業和科技，已發展很多新產品，「正好努力發展新產品，工業是我們的生命」。

震雄主席蔣麗苑重申，已清楚表明沒有私有化計劃。﹙歐嘉俊攝﹚

David Webb：若私有化應先諮詢兩大股東

持股6.01%股權的獨立股評人David Webb亦有出席股東會，股東會上問到公司在發出該公告前，有否諮詢過控股股東，主席答案是不，他說如公司考慮私有化，應先私下諮詢有能力否決方案的其他主要股東，即持股7.93%的基金公司施羅德，或持股6.01%的他，以達成一個合適的價格。他形容今日公告用字小心，不能排除有控股股東曾提出過私有化計劃。

David Webb又指，如果公司提出合適的私有化價格，能反映公司合理價值，及土地資產再發展的價值，他會支持。震雄大股東為慈善基金，資金來源來自上市公司賺錢，David Webb指，如公司將利潤化最大化，包括重新發展公司廠房用地等，對慈善基金亦有利。

震雄獨立非執董陳智思﹙左﹚及震雄主要股東David Webb﹙右﹚今日都有出席股東會。﹙歐嘉俊攝﹚

震雄股價今日曾炒起

持股6年的股東﹑香港投資者關注組召集人陳仲翔表示，因近日有私有化傳聞而首次出席股東會，指主席只在股東會上重覆公告的字眼，表明「無計劃」。他指如公司私有化，他亦會不捨得，因派息理想，最終則會視乎私有化的價格。他續指，股東問題主要由蔣麗苑及首席財務官回答，副主席蔣志堅亦在場。

私有化消息刺激震雄今早股價最高見3.1元，勁升14.4%，見近9個月高位，公司中午公告澄清後，升幅大幅收窄，全日僅升0.7%，收報2.73元，成交560萬元。