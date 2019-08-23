美團點評第2季度首錄盈利　賺近9億元人民幣

美團（3690）公布2019年第2季度業績，受益所有業務有強勁收入增長，轉虧為盈，權益持有人應佔溢利為8.77億元（人民幣．下同）。

期內收入達227.03億元，按年增加50.6%，按季增加18.4%；經調整溢利達14.9億元，去年同期經調整虧損為32.1億元。EBITDA則為23.3億元，去年同期為虧損15.9億元。

綜合上半年，權益持有人應佔虧損為5.54億元，較去年同期虧損287.56億元大幅改善；經調整溢利為4.5億元，較去年同期虧損41.9億元大幅改善。

餐飲外賣業務第2季度實現溢利​

公司表示，餐飲外賣業務於第2季度實現了正值經調整經營溢利，主要由於期內運力較為充足，且全國天氣狀況最為有利，有助最大限度地減少向外賣騎手支付的季節性獎勵金額。

另外，餐飲外賣業務具有強大的規模經濟效益，第2季度的業務規模持續擴大及日均訂單量超過2,290萬筆，隨著交易筆數增加，訂單密度亦相應增加，一次騎行中收集更多訂單的概率得以改善，進一步降低每張訂單的平均配送成本，加上人工智能提高配送效率，餐飲外賣分部的毛利率按年及按季得以大幅提高。

銷售及營銷開支降至18.3%

第2季度，毛利總額按年升179.5%，按季增長56.6%至79億元，公司指，由於業務規模擴大，餐飲外賣毛利率持續改善及新業務虧損收窄所致。

銷售及營銷開支佔總收入百分比由去年同期的25.7%，及上季的19.3%，降至今年第2季的18.3%，公司指由於進一步加強了所有業務分部的經營槓桿，及優化了品牌及營銷支出所致。

第2季度，總交易金額由去年同期的1,237億元，增長28.7%至1,592億元。其中，餐飲外賣業務交易金額為931億元，去年同期為682億元。餐飲外賣業務收入由年同期的89億元，增長44.2%至今年第2季度的128億元。