招行不良貸款餘額及佔比「雙降」　撥備覆蓋率提高近36個百分點

招商銀行（3968）公布2019上半年業績，歸屬股東的淨利潤按年升13%，至506.12億元（人民幣．下同），不派息。營收按年增9.64%，至1,383億元；每股盈利2.01元。

淨利差為2.58厘，較去年底提升14個基點；淨利息收益率為2.7厘，提高13個基點。

截至6月底，不良貸款總額532.21億元，較去年底減少3.84億元；不良貸款撥備覆蓋率394.12%，較去年底提高35.94個百分點；不良貸款率1.23%，較去年底下降0.13個百分點。

歸屬於本行股東的平均總資產收益率(ROAA)和歸屬於本行普通股股東的平均淨資產收益率(ROAE)分別為1.45%和19.47%，按年分別提高0.06個百分點和減少0.14個百分點。

淨利息收入增13.5%

期內，淨利息收入874.07億元，按年增長13.5%。利息收入1,445.17億元，按年增長10.17%，主要是生息資產規模增長，資產結構持續優化，以及風險定價水平有所提升帶動生息資產收益率提升。

貸款和墊款利息收入仍然是集團利息收入的最大組成部分，按年增長15.91%至1,090.78億元。投資利息收入242.46億元，按年增長0.61%，投資年化平均收益率3.69%，受市場利率下行影響，按年下降11個基點。

而利息支出則為571.1億元，按年增長5.44%，主要是因為計息負債規模增長，存款競爭加劇推升存款成本率。其中，客戶存款利息支出341.13億元，按年增長14.99%。