中美貿易戰升溫　離岸價曾見歷史新低　專家﹕短期於7.1至7.2徘徊

中美貿易戰升溫，中方上周五宣布對美國出口中國的750億美元商品加徵關稅，美國隨即宣布對華貨品進一步提高加徵關稅稅率。中美雙方劍拔弩張，觸發今日人民幣下挫，在岸價跌穿7.1關口，離岸價今日更跌至7.1926，為歷來新低，對人民幣匯價走勢較敏感的中資航空股及內房股，亦紛紛低收。 東亞銀行高級外匯市場策略師葉澤恆認為，中美貿易談判尚未明朗，不斷有消息傳出，未來人民幣會繼續波動，暫時將在7.1至7.2上落。

葉澤恆表示，今午有外媒報道，特朗普透露收到中方電話，希望重啟談判，美國將接受中國的邀請並重返談判桌，人民幣匯價已即時反彈，離岸價曾重上7.15水平。惟未來走勢需要視乎中美談判氣氛，是否能夠達成協議，若雙方談不攏，如期加徵關稅，預計人民幣或貶至7.3水平；如果中美停止或延後加徵關稅，人民幣則有望回升至接近7算或7.05。

東亞銀行高級外匯市場策略師葉澤恆認為，為免資金流入房地產，人行減息機會較微，預計會實施定向降準，可以支持人民幣匯價和實體經濟。（資料圖川）

星展：若貶值速度過快 料人行或出手干預

星展銀行（香港）財資市場部董事總經理王良享覺得，貿易戰處於升級狀況，人民幣短期內或會再跌1至2%，不過中國的貿易順差或能抵銷部分對人民幣的悲觀情緒，估計人民幣暫時將在7.2水平之間徘徊。如果人民幣再走弱，其下降速度似乎過快，相信人行或會出手干預。

王良享說，雖然人民幣未來會持續弱勢，但似乎人民幣匯率未有即時危機；他又認為在貿易戰局勢升級下，人民幣短期將下跌，投資者應暫時避開與人民幣相連性高的資產。葉澤恆則指，投資者應要視乎中美貿易談判的氣氛，而決定應否吸納人民幣相關資產。