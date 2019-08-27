【開市快報】恒指微升35點　碧桂園高開近3%　中移動逆市瀉2%

財經快訊
撰文：
最後更新日期：

中美貿易戰再現轉機，美國總統特朗普（Donald Trump）昨晚（26日）突改口稱兩國談判即將重啟。消息刺激美國股市反彈，道指收市升269點（1.05%），報25898點。港股今早靠穩，恒指開市報25715點，升35點（0.14%）；國企指數報10026點，升12點（0.13%）。

藍籌股開市個別發展，騰訊（0700）跌0.61%，報324元；友邦保險（1299）升0.13%，報75.6元；滙豐控股（0005）無升跌，報56.2元；中移動（0941）跌2.1%，報65元；港交所（0388）升0.38%，報244.2元；領展（0823）升0.22%，報90元；萬洲國際（0288）升1.3%，報6.22元；港鐵公司（0066）升0.43%，報46.6元。

碧桂園（2007）昨日於場內回購1,800萬股，作價介乎9.29至9.73元，涉資1.72億元，股價高開2.78%，報10元；眾安在綫（6060）中期業績轉虧為盈，錄得純利9,450萬元人民幣，股價高開1.42%，報21.45元。

美圖公司（1357）公布6月底止中期業績，股東應佔虧損擴大1.8倍至3.71億元人民幣，惟股價不跌反升，報2.07元，升3.5%；信德集團（0242）上半年股東應佔溢利為34.09億元，按年增加10.1倍，股價升5.04%，報2.71元。

小米總裁自願承諾一年內不售股　近日三度減持套逾3.7億元
小米總裁林斌業績後減持套現3.7億　部份用作慈善用途
碧桂園回購1800萬股　涉資1.72億元
眾安在綫料承保虧損續收窄　明年綜合成本率或降至100%
信德中期多賺逾10倍至34億元　不派息
X
X
請使用下列任何一種瀏覽器瀏覽以達至最佳的用戶體驗：Google Chrome、Mozilla Firefox、Internet Explorer、Microsoft Edge 或Safari。為避免使用網頁時發生問題，請確保你的網頁瀏覽器已更新至最新版本。