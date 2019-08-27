【中午收市】貿戰緩和港股企穩25700點　惟半日成交不足400億元

中美貿易戰似有緩和跡象，帶動美股在周一升269點，不過今日港股未有跟隨美股升勢，只在窄幅上落，只能險守25700點，成交額亦不足400億元。

恒生指數中午收市報25707點，升26點；國企指數中午收市報10039點，升25點，成交額為397.14億元。

內房股表現突出 碧桂園升4.6%

雖然今早港股只在窄幅上落，但是仍有不少令人表現眼前一亮的股份，內房股便是其中之一。昨日斥資1.72億元回購的碧桂園（2007），中午收市報10.18元，升4.6%，中國海外發展（0688）升2.7%，中午收市報25.1元，華潤置地（1109）升0.3%，中午收市報31.85元，中國恒大（3333）升1.4%，中午收市報17.6元。

至於與貿易戰關係較密切的萬洲國際（0288），今早反彈，中午收市報6.33元，升3.1%，創科實業（0669）升2.7%，中午收市報54.75元，偉易達（0303）升1.7%，中午收市報62.65元。

醫藥股今早繼續上揚，石藥集團（1093）升1.9%，中午收市報16.12元，中國生物製藥（1177）升1.1%，中午收市報10.98元。

內房股表現突出 碧桂園升4.6%

雖然今早港股只在窄幅上落，但是仍有不少令人表現眼前一亮的股份，內房股便是其中之一。昨日斥資1.72億元回購的碧桂園（2007），中午收市報10.18元，升4.6%，中國海外發展（0688）升2.7%，中午收市報25.1元，華潤置地（1109）升0.3%，中午收市報31.85元，中國恒大（3333）升1.4%，中午收市報17.6元。

至於與貿易戰關係較密切的萬洲國際（0288），今早反彈，中午收市報6.33元，升3.1%，創科實業（0669）升2.7%，中午收市報54.75元，偉易達（0303）升1.7%，中午收市報62.65元。

醫藥股今早繼續上揚，石藥集團（1093）升1.9%，中午收市報16.12元，中國生物製藥（1177）升1.1%，中午收市報10.98元。

內房股表現突出 碧桂園升4.6%

雖然今早港股只在窄幅上落，但是仍有不少令人表現眼前一亮的股份，內房股便是其中之一。昨日斥資1.72億元回購的碧桂園（2007），中午收市報10.18元，升4.6%，中國海外發展（0688）升2.7%，中午收市報25.1元，華潤置地（1109）升0.3%，中午收市報31.85元，中國恒大（3333）升1.4%，中午收市報17.6元。

至於與貿易戰關係較密切的萬洲國際（0288），今早反彈，中午收市報6.33元，升3.1%，創科實業（0669）升2.7%，中午收市報54.75元，偉易達（0303）升1.7%，中午收市報62.65元。

醫藥股今早繼續上揚，石藥集團（1093）升1.9%，中午收市報16.12元，中國生物製藥（1177）升1.1%，中午收市報10.98元。

中資電訊股逆市下跌

地產股亦上揚，長實集團（1113）升1.4%，中午收市報54.55元，新鴻基地產（0016）升1.2%，中午收市報113.2元。

不過中資電訊股今日下滑，中國移動（0941）跌1.6%，中午收市報65.35元，中國聯通（0762）跌0.6%，中午收市報7.79元。