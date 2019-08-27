【逃犯條例】德智庫﹕香港作為國際金融中心地位高峰已過　

由政府提出《逃犯條例》修訂引發出連續12個星期抗議或示威，近日警民衝突局面更已升級，在內憂未見有平息跡象，讓投資者對香港的前景更感不安。對於香港的前景，德國有智庫直言目前香港面臨前所未有危機，又指出香港作為國際金融中心的高峰已過。

德國智庫墨托卡經濟部門主管曾林（Max Zenglein）早前曾前來香港訪問，認為現時香港經瀟正面臨前所未有危機，其中旅客人數跌至2003年「沙士爆發」以來低位，促使旅遊及零售業均受影響。

事實上政府上周公布的數據指出，8月機場客運量減少11%，而空運貨物處理量減少14%，反映出示威活動對本港旅遊及貨運業帶來影響。

深圳難取代香港地位

《逃犯條例》修訂引發的示威及抗議事件，令到不少企業捲入其中，國泰航空（0293）及港鐵公司（0066）均受到影響。其中國泰已有兩名管理層，包括前行政總裁何杲因就事件負責已辭任，亦有機師及空中服務員嫌涉因參與示威及抗議而離職。曾林指出，國泰高層換人對外商而言屬警號，讓外商明白中國的影響力，「將來誰都可能被迫解僱員工或就政治表態。」

曾林又指出不少外商擔心以往香港的高度自治將消失，若局勢持續惡化及香港失去金融中心地位，屆時中國亦會受到損失；若香港失去司法獨立及言論自由，不排除外商會將亞洲總部遷至新加坡及東京。不過他亦指出，有關損失並非來自示威者的抗議活動。

至於深圳可否取代香港？曾林指出機會不大，一方面中國缺乏獨立司法，同時資金亦難以自由進行，反而東京及新加坡可能從中獲益。