希瑪﹕看好大灣區　擬5年內於深圳增4間醫院

希瑪眼科（3309）主席林順潮指，香港和內地業務的手術數目和手術收費均健康發展，其中，內地若不計人民幣貶值，平均手術費升幅將近一成。對於貿易戰對公司影響，他說暫未看見，香港業務走中高端市場，影響相對較細，而內地政府應對經濟下行會谷內銷、健康醫療等，料貿易戰即使有影響，亦不會太大。

業務拓展方面，他期望明年在全國網絡可由目前6個，增至8至12個，優先在深圳、廣州、等大灣區城市佈局，亦表示對成都、武漢等城市有興趣。他表示，非常看好大灣區，計劃未來5年在深圳加開4間醫院，因人才匯聚及人口不斷流入，未來深圳與香港將是主要收入來源。

料北京醫院明年可錄盈利

業績顯示，截至今年6月底，北京眼科醫院虧損淨額為390萬元。林順潮指，北京醫院今年7月和8月「已經打平」，估計明年會有盈利，另外，昆明和上海的眼科醫院規模較細，且收購時有一定經營基礎，故雖然較遲開始營運，料亦會在明年相繼有盈利。

香港方面，他指醫生人數由去年10人增至目前12人，明年將增至15人。他說，公司新設微笑激光手術，已佔集團收入十分之一，未來將是發展重點之一，香港微笑激光發展較內地慢，預計市場仍有潛在空間發展，手術量會不斷向上，在團隊和服務規模不斷擴大下，對明年香港營收勢頭仍然樂觀。