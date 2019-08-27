名醫林順潮：「義不容辭」助爆眼女示威者　最重要保住眼球和視力

本港示威活動持續，一名女示威者在月初衝突中「爆眼」。曾經為山西男童免費植入義眼，本身是港區人大的眼科醫生林順潮，今日在業績記者會上被問到會否幫助該名女示威者時，指作為醫生，救急扶危是首要任務，「有病人係面前，一定做咗先，呢位眼睛受傷朋友如有需要幫助，係義不容辭」。

至於該名女示威者「爆眼」的原因，林順潮說，甚麼可能性都有，自己亦是從網上資料得知，如有X光片和電腦掃瞄會較清楚傷勢，他說，如醫護人員能接觸到傷者，將很易分辨是彈珠或鐵珠造成。現時當事人因自身考慮未對外解釋，故很難推測。他續指，山西男童已失去眼睛，情況不同，而女示威者被硬物撞擊，眼球仍在，「眼球有否破裂？修補情況如何？剩餘視力多少？」，現時最希望是保住視力和眼球，及儀容不受影響。

本月11日有女示威者在尖沙咀眼部受傷，目前仍未知悉視力受損程度。（資料圖片）

籲各方嘗試心平氣和

對於本港局勢，他說作為香港人，對現時局勢感到憂心，香港核心價值是和平、法治和非暴力，但這幾方面最近受到明顯衝擊。他說，香港一旦沉淪了，再站立起來，或者時不與我，「全世界很少東西是你做先得，無第二啲地方做到」。

他說，香港經歷過沙士和金融風暴等，但今次可能是最嚴重一次，「最怕斷唔到尾」，籲各方嘗試心平氣和，「雖然好難」，但為了香港好和國家民族復興，冷靜下來，思考香港未來出路和角色，又指雙方都要從對方角度去看，才能走得近一些。