傳香港航空要求員工放無薪假　公司﹕視員工為重要財產　按時發薪

政府提出修訂「逃犯條例」，引發香港社會爆發連串抗議及示威活動，影響旅客來港意欲，政府於上周五指出，據機管局數字8月來港的旅客減少11%。在此情況下，本港航空公司受影響，更有報道指出，香港航空已要求員工放無薪假。

《香港01》向香港航空查詢，對方的回覆﹕「近日在香港進行的公眾活動令到各行業包括香港航空受到影響。儘管我們盡力保持正常運作，業務仍受到負面影響。近期市場對往來香港旅遊需求放緩，以致我們的機票預訂情況下跌。

香港航空致力提供可持續的航空服務，視員工為重要財產，並按時發放薪金。我們一直密切監察市場情況，並適時作出相應的業務調整，包括調整內部運作安排以應對目前充滿挑戰的營運環境。」

報道稱港航要求員工清年假

《南華早報》引述香港航空向員工下發的通知，公司或要求員工放無薪假或減少工作時間，與抗議活動導致旅客取消或延期旅行有關。

報道指出經過連月的抗議及示威活動後，已促使港航財務情況進一步惡化，並出現現金流短缺。

報道亦引述通知指出，為使公司做好準備應對可預見的時艱，鼓勵員工清年假，並考慮採用額外措施，如非全時工作制，或針對所有僱員的無薪假計劃。

就有關報道內提及公司有財務惡化情況，香港航空回覆《香港01》時指出﹕「作為私營公司，香港航空不會公開批露其財務活動，或評論任何市場傳聞和媒體猜測。香港航空致力於維持可持續的長期增長，我們對有實力的戰略投資者一貫持開放態度。」