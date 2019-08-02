【8.5罷工】香港航空員工發公開信籲罷工　港航無正面回應

由修訂逃犯條例引發的風波持續，有市民發起8月5日全港大罷工，以向政府施加壓力，促使港府回應港人的五大訴求。香港航空公司員工今(2日)發出一封「致香港人書」，批評政府不願撤回修例，警方亦濫權濫捕，呼籲以香港為基地的航空公司，及各個機場服務供應商，「與我們一起同行，一同為公義，平等以及香港的未來發聲。」書信中亦呼籲香港人，在8月5日以罷工的方式參加各區自發組織的遊行集會，「迫令政府馬上回應民間的五大訴求，共同守護香港的未來。」 據悉，現已確認將有超過200名香港航空員工參與公開信的聯署。 香港航空回覆查詢指，會貫徹宗旨為乘客提供順暢的運作及優質的服務。

香港航空一批員工，包括機師、空中服務員、地勤人員、飛機維修員、工程師、後勤寫字樓員工，今向香港人發出公開信。 （資料圖片）

香港航空一批員工，包括機師、空中服務員、地勤人員、飛機維修員、工程師、後勤寫字樓員工，今向香港人發出公開信，信中指，自6月以來，以百萬計的市民上街要求政府撤回修例，但政府漠視民意，「以『暫緩』以及『壽終正寢』般的妖言惑眾，最終使到香港陷於困局當中。」

公開信亦批評事件引起一連串的警察濫捕和濫權的情況，形容維持治安的警察淪為守在政權面前的政治工具，而在7月21日元朗發生的襲擊事件中，警方「嚴重瀆職並違反操守，實在令人髮指」，香港航空公司員工稱對此予以最嚴厲的譴責。

公開信稱，促請政府對廣大香港市民提出的五大訴求馬上作出正面回應，包括撤回修例、成立獨立調查委員會以追究警隊濫權濫暴、馬上實行雙普選等。

香港航空員工發公開信，呼籲香港人，在八月五日以罷工的方式參加各區自發組織的遊行集會。 （資料圖片，相中員工並非聯署員工）

據悉已有逾200員工參與公開信聯署

該批香港航空公司員工又稱，未來必須要繼續守住香港的核心價值，維護香港人應有的自由及權利，亦希望透過今次的機會，呼籲其他以香港為基地的航空公司以及各個機場服務供應商，一起同行，一同為公義，平等以及香港的未來發聲。

公開信最後呼籲港人，在八月五日，一同以大罷工的方式，參加各區自發組織的遊行集會，「將我們香港人打不死的信念繼續向世界傳遞出去，迫令政府馬上回應民間的五大訴求，共同守護香港的未來。」

據悉，現已確認將有超過200名香港航空員工參與公開信的聯署。

記者曾經向香港航空查詢，了解8月5日的人手安排情況；香港航空回覆僅指，會貫徹宗旨為乘客提供順暢的運作及優質的服務。