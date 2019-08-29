建行﹕內地有減息必要及空間　料下半年淨息差將收窄

建設銀行（939）首席財務官許一鳴在業績記者會上表示，建行以往派息比率曾經超過35%，近3年均是30%，「相對可以」，全盤考慮資本充足率。同時監管機構對銀行資本要求愈來愈高下，建行與境外同業比較，資本水平不算最高，需要未雨綢繆，故未來還會保持這水平。雖然理解投資者的要求，但是從長遠穩健角度而言，這比例較合適。

許一鳴又認為，中國利率有下調的必要性和空間，但相信人民銀行直接下調基準利率的可能性不大，未來或許於貸款市場報價利率（LPR）定價基準有動作。他說，LPR改革原意正是要引導利率定價下行，相信貸款利率定價將受壓，加上存款成本上升的影響，建行繼第2季增速減慢後，預期下半年淨息差會再有1至2個基點的下跌空間。

他指，LPR報價與執行價有約5個基點差距，由於幅度不大，料影響有限，預期對建行今年利息收入影響不足1億元人民幣。連同存量貸款，預計明年影響較大。他又說，監管當局要求今季採用新定價指標的新增貸款佔比要達到30%，年底達到50%，明年提升至80%，而建行目前有關比例已達56%，今季肯定達標。

包商銀行的託管工作進展順利有序

行長劉桂平指，建行作為包商銀行的託管行，與工商銀行（1398）注資錦州銀行（0416）不同，建行現時仍未研究對哪些機構注資，但認為這些方式均有利處理金融機構問題。他又說，經過3個多月時間，包商銀行的託管工作進展順利及有序，並超出預期，各方反應良好。

另外，副行長紀志宏表示，建行嚴格落實「房住不炒」的調控政策導向，審慎推進房地產開發貸款業務，上半年房地產開發貸增速按年下降，建行將按調控政策導向，推動貸款結構調整，嚴控房地產開發貸准入標準，確保合規鰥展，和加強資金用途方面的監督。

董事會秘書胡昌苗指，中美貿易磨擦正不斷升級，對中國經濟會有影響，但影響是在可控範圍內，因中國正走向高質量發展，內在動力還是夠充足，上半年經濟增長達6.3%，在全球還是領先，且中國市場未來潛力大，有14億人口，自身發展空間較大，國家亦有很多調控的對策。