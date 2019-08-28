建行上半年多賺近5%至1542億元人民幣　不派中期息

撰文：區嘉俊
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建設銀行（0939）公布截至今年6月底中期業績，歸屬股東淨利潤為1,541.9億元（人民幣‧下同），按年增加4.9%，不派中期息。
期內淨利息收入為2,504.36億元，按年增加4.6%，非利息收入為939.51億元，按年增加12.86%，其中手續費及佣金淨收入為766.95億元，按年增加11.1%。
該行息窄收窄，淨利差為2.12厘，按年收窄8個基點；淨利息收益率為2.27厘，收窄7個基點。
不良貸款率改善至1.43%
截至今年6月底，發放貸款和墊款淨額為14.09萬億元，較去年底增加5.4%，吸引存款為18.21萬億元，增長6.5%。
資本水平方面，截至今年6月底，核心一級資本充足率為13.7%，較去年底下跌0.13個百分點，一級資本充足率為14.25厘，跌0.17個百分點，資本充足率為17.06%，跌0.13個百分點。
至於資產質素，不良貸款率改善至1.43%，較去年底降0.03個百分點，撥備覆蓋率則提高9.66個百分點。
料下半年世界經濟形勢仍複雜
建行指出今年下半年，世界經濟形勢仍然錯綜複雜，全球經濟增長前景不容樂觀，貿易摩擦等多種不確定性交織。
預期中國經濟保持平穩發展的有利因素較多，但發展的風險挑戰增多，下行壓力加大。相信中國將繼續實施積極的財政政策和穩健的貨幣政策，落實落細減稅降費政策，保持流動性合理充裕。