渣打料人民幣明年失守7.3大關　人民銀行暫不設防

中美貿易戰再度陷入僵局，美元兌人民幣匯價月中失守7算關口。渣打發表研究報告指，中美貿易關係持續惡化，預料雙方於2020年美國總統大選前達成協議的機會大幅下降，相信中國官方將會容許人民幣繼續有序貶值，年底前人民幣匯率將跌至7.23兌一美元，明年則會插至7.32水平。

料中美短期內難達貿易協議

渣打表示，美國日前宣布對餘下3,000億美元的中國進口貨加徵關稅，以及將中國列入匯率操縱國，已大幅減低中美短期內達成貿易協議的機會，預料目前中國官方將容許人民幣進一步有序貶值，以應對更高關稅及疲弱的出口前景，故此將人民幣年底目標價由6.86調低至7.23兌一美元，明年底目標價則由6.82調低至7.32。

研究報告指出，隨着去年7月起中美開徵多輪關稅，中國出口表現遭到打擊，年初至今出口僅得0.6%升幅，較去年同期的9.9%大幅倒退，令美元兌人民幣的合理價上升4.07%至7.35元。渣打指，預料人民銀行暫並未為人民幣匯價設立任何防線，將會避免直接干預匯市，主要由於目前人民幣跌勢仍然可控，而中國經常賬盈餘擴大、中美息差擴闊及由股債指數納入所引起的資金流入，將繼續支持人民幣的基本面。

離岸人民幣兌美元最新報7.1563，中間價今日報7.0879兌一美元，按日續貶21點，連降四日，續創2008年3月中旬以來逾11年新低。