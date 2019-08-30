【逆市擴張】太興：下半年開13間新店　不會讓員工放無薪假

《逃犯條例》修訂引起的示威持續，太興（6811）執行董事兼主席陳永安於業績會上表示，集團7至8月個別地區店舖因示威而要短暫關門，這些店舖生意錄中單位數跌幅，但屋邨區店舖生意錄得增長，外賣生意亦有上升；加上集團屬於大眾化消費，並採取多品牌及多區域發展策略，在內地、香港、台灣及澳門均有開店，有助「拉上補下」；他對下半年市道持樂觀審慎態度。

下半年開13間新店

本港政府早前下調全年經濟增長預測至0至1%，陳永安透露集團未有打算減慢擴張步伐，下半年將開設約13間新店，當中本港約6至7間；內地則是5至6間，不過公司則微調了開店部署，傾向增設翻桌率和性價比高、回報快的品牌，如敏華冰廳。因應新店開張，集團不會讓員工放無薪假，會繼續招聘人手。他又指，集團最近跟受示威影響區域的業主商討租金調整幅度，有一定議價空間。

（左起）集團財務部高級總監兼公司祕書黃建邦、執行董事陳淑芳、執行董事兼主席陳永安、總經理（休閒餐飲）陳家強。﹙鄺月婷攝﹚

推現金優惠券 變相打折

消費氣氛疲弱，執行董事陳淑芳說集團未有計劃減價，但有在不同時段推出優惠餐，相當受歡迎；另外，太興亦有推出現金優惠券，即是變相有折扣，有助增加銷量。

內地非洲豬瘟疫情肆虐，豬肉價格急漲，集團財務部高級總監兼公司祕書黃建邦指，集團採購團隊會密切留意豬肉價格走勢，會跟供應商簽長約，鎖定價格。另外，集團會在全球採購豬肉，也會調整菜單組合，有信心控制好食物成本。

太興集團昨日公布，截至六月底，中期純利5,030萬元，按年少賺65%，派中期息3.24仙。