特朗普竊喜：富士康逃離中國 印度人工成本便宜一半

四年前中國電子設備代工廠商富士康在印度開設了第一家工廠。該公司目前運營著兩家組裝廠，並計畫擴大規模，再開設兩家。

《網易科技》周五報道，隨著富士康在全球範圍內尋求實現業務多元化，印度已成為一個重要的製造業基地。



21歲的詹妮弗·賈亞達斯（Jennifer Jayadas）是富士康位於印度斯裡城工廠的一名員工。其任務是對手機進行測試，確保音量、振動和其他功能正常。她說，“現在我們也在這裡造手機。”



富士康印度業務負責人喬什·福爾格（Josh Foulger），4年前加入富士康，幫助創始人郭台銘在印度建立組裝廠。印度目前是全球增長最快的智慧手機市場。

富士康正在尋求其製造基地多元化以降低生產成本。（視覺中國）

印度製造戰略提升該國在手機市場地位

福爾格表示：“我們必須找到可行和可靠的替代方案。顯然另一個地點必須具有競爭力。我們不能在墨西哥建工廠生產手機。10年前可能行得通，但今天就行不通了。”他列舉了印度的優勢：勞動力成本只有中國市場的一半，擁有包括才華橫溢工程師在內的大量工人，政府在提供幫助等等。



目前印度政府正在實行“印度製造”戰略，旨在通過鼓勵外國公司在當地開設工廠，將印度變成一個製造大國。印度手機與電子協會會長潘卡伊·馬欣德魯（Pankaj Mahindroo）表示：“該計畫是到2024年將印度250億美元的手機製造規模擴大到4,000億美元，其中很大一部分將用於出口市場。”



富士康在印度的第一家工廠於2015年在印度斯裡城開業，富士康工廠僱用了近15,000名工人，其中90%是女性，為不同的製造商組裝手機，其中也包括當地暢銷的小米手機。最近幾個月，工人們開始測試和組裝蘋果iPhone X。iPhone X將首先在印度銷售，最終出口到全世界。



富士康目前從中國市場進口零部件，但希望未來能在印度生產顯示幕和印刷電路板。福爾格正試圖佔領三分之一的印度國內智慧手機市場，並將印度製造在全球智慧手機市場的份額提高到10%（目前市場份額為2.5%）。